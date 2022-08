Viuda de Fernando del Solar responde a las críticas; revela demanda de Ingrid Coronado

MÉXICO.— Ha pasado un mes desde que Fernando del Solar dejó este mundo, pero el dolor que ha representado su partida sigue estando presente, es por ello que su viuda Anna Ferro publicó un sentido mensaje. Sin embargo, aunque para muchos fue una forma de recordarlo, otros más consideran que fue la manera en la que la maestra de Yoga respondió a las críticas sobre el rumor de que intenta quedarse con una casa que el conductor adquirió con su exesposa Ingrid Coronado y que heredado a sus hijos Luciano y Paolo.

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, responde a las críticas sobre que pelearía por casa a nombre de hijos de Ingrid Coronado

Este pasado sábado 30 de julio se cumplió un mes del fallecimiento de Fernando del Solar y la última esposa del conductor de "Venga la Alegría" le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó que desde la muerte del conductor argentino "ha aprendido que siempre hay juicios externos e internos, pero el peor es que uno mismo hace de sí mismo".

"Hoy hace un mes que mi esposo partió y he tenido muchos aprendizajes y uno de ellos que he aprendido muchísimo es que el peor juicio que te puedes hacer es el juicio a ti mismo... solamente tú y tú sabes lo que está pasando dentro de ti, lo que realmente vibra dentro de ti", comentó la también instructora de pilates.

Asimismo, Anna Ferro señaló que "todos pueden ser jueces, pero nadie puede tocar tu ser". La viuda del conductor argentino quiso mencionar que ha recibido mensajes que la han hecho entender lo que ella le decía a Del solar: "no creas todo lo que dicen, no escuches todo lo que dicen, y no creas todo lo que ves".

"Nadie puede tocar tu ser, todos pueden ser jueces, pero nadie puede tocar tu ser, pero lo más difícil es dejar de hacer juicios de ti mismo, así que deja de reprocharte y continúa, agregó la maestra de Yoga

Sin embargo, el mensaje que para varios fue una respuesta a las críticas sobre que pelearía por la casa de Cuernavaca que Fernando puso a nombre de los hijos que tuvo con Ingrid Coronado no fue la única publicación que causó revuelo.

También publicó un fragmento del libro '¡Arriba los corazones!', de Fernando del Solar, en el cual escribió: "Cuando estés perdido no hagas caso a lo que veas, no hagas caso a lo que escuches; cree que todo es posible y confía plenamente en 'El Jefe'".

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, revela la demanda que Ingrid Coronado interpuso contra el conductor

En entrevista con la revista Hola, Anna Ferro dio a conocer que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar poco antes de su fallecimiento el pasado 30 de junio.

Asimismo, la viuda del conductor de "Venga la Alegría" comentó que éste le dijo que estaba sorprendido, pues era la "primera demanda en su contra que recibía".

"Es la primera demanda que me ponen en mi vida, nunca me habían demandado, expresó el actor argentino", según lo dicho por su última esposa en una plática con el medio impreso.

En la charla con la revista, la viuda de Fernando del Solar manifestó que la demanda emitida por su exesposa Ingrid Coronado, se dio poco antes de la muerte del señor Norberto, padre de Fernando, quien murió 14 días antes que él.

Anna Ferro agregó que tan solo un día después del fallecimiento del papá de Del Solar, el conductor tuvo que acceder a que le hicieran un estudio socioeconómico.

Y aunque la maestra de Yoga no reveló más detalles, se especula que Ingrid demandó a Fernando del Solar por un tema relacionado con la manutención de sus hijos, Luciano y Paolo; no por la casa que el conductor sí dejó para sus hijos, pero que no es la de Cuernavaca que es donde vive ella y en la que Fernando pasó sus últimos días como se ha rumoreado.