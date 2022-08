Él es Patrick Mcdermott, novio de Olivia Newton-John que ''murió'' y ''revivió'' en México

Olivia Newton-John y Patrick McDermott tuvieron una relación de aproximadamente nueve años. Él era un camarógrafo estadounidense y estuvieron juntos desde 1996 hasta 2005. Sin embargo, su romance terminó en una "tragedia" si es que así se le puede decir, pues por las deudas que tenía, Patrick decidió fingir su muerte y años después, reapareció en México. Aquí la historia.

¿Qué le pasó a Patrick Mcdermott y cuándo "revivió" en México?

Patrick McDermott, quien era novio de Olivia Newton-John, decidió irse a una excursión pesquera en Los Ángeles en 2005. El camarógrafo salió con un grupo de amigos en un barco llamado "Freedom" pero cuando la embarcación regresó, él no venía a bordo.

Lo más extraño de todo es que ninguna de las 22 personas que iban en el viaje lo vio caerse del barco de manera accidental o que alguien lo empujara. Se organizó una búsqueda intensa pero su cuerpo nunca fue hallado.

Luego de tres años de búsqueda, las autoridades lo declararon muerto en 2008. Olivia Newton-John quedó destrozada, incluso creó una página web para que los usuarios aportaran datos o información que pudiera ayudar a encontrar a Patrick McDermortt, sin embargo, nada funcionó.

Tras hacerse oficial su muerte, había muchos puntos sin resolver, pues en el año en que McDermott se fue de excursión había acumulado varias deudas millonarias y se declaró en bancarrota, además había sido acusado de no pagar la pensión de Chance, hijo que tuvo con su exesposa, Yvette Nipar. Asimismo, no se dio a conocer ni un solo testigo de su fallecimiento, por lo que comenzaron a surgir algunas teorías que ponían en duda todo lo que al parecer había sucedido.

Fue hasta el 2010 cuando una serie de investigadores privados contratados por NBC, aseguraron que McDermott se encontraba vivo en México, pero esta información no se confirmó hasta seis años más tarde. El excamarógrafo vivía en el pueblo San Pancho en Sayulita, en Nayarit.

Una imagen Patrick McDermott apareció en una revista australiana en noviembre de 2017. Ahí se veía a McDermott tomando el sol y junto a una mujer alemana, al parecer su nueva pareja. La noticia conmocionó a Olivia, quien decidió no hacer ninguna declaración pública, pues en esa época ya estaba casada con John Easterling.

Después de darse a conocer tal noticia, Chloe Lattanzi, la única hija de la actriz, declaró como "devastadora" la aparición de Patrick. "Ella no podía creer que estuviera vivo después de tanto tiempo", dijo.

A raíz de esto, se comprobó la teoría de que el camarógrafo de ascendencia coreana fingió su propia muerte durante la excursión pesquera porque sus deudas lo estaban ahogando.

¿Quiénes fueron los novios de Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John, actriz y cantante británica recordada por protagonizar junto a John Travolta la película "Vaselina", en 1978, cuya trama está ambientada en el auge del rock & roll, marcó a toda una generación que este lunes en su fallecimiento la recuerda como ícono de la época. Más allá de Danny Zukko, estos fueron los verdaderos amores de la vida de Olivia:

Matt Lattanzi

El primero amor conocido de la actriz fue el bailarín Matt Lattanzi, recordado por aparecer en la serie televisiva "Paradise Beach", y con quién Olivia compartió una relación amorosa por más de una década, desde 1984 y hasta 1995. Fruto de este matrimonio, nació su hija Chole Rose en 1986; 8 años más tarde, concluyeron su relación, sin complicaciones ni polémicas.

Patrick Mcdermott

Olivia y Patrick estuvieron 9 años juntos. Sin embargo, la supuesta muerte del camarógrafo en 2005 tras irse de excursión, dejó devastada a "Sandy" en Vaselina. Fueron tres años de búsqueda intensa en los que Olivia Newton-John utilizó todos sus recursos para encontrarlo, pero desafortunadamente no fue así.

Fue en 2017 que investigadores privados lograron encontrar a Patrick McDermott más vivo que nunca en una playa de México al lado de su nueva pareja. Olivia no dijo nada al respecto pues ya estaba casada con Easterling.

John Easterling

A pesar de todo el dolor que le causó la desaparición de McDermott, Olivia logró rehacer su vida; vendió la casa que había compartido con Patrick y se casó con John Easterling.

Olivia y John se casaron en secreto el año 2008, durante un viaje realizado a Perú, y se consolidó en una propiedad de la actriz, ubicaba en Malibú, donde celebraron junto a sus amistades. La pareja permaneció casada hasta el el fallecimiento de la actriz y fue su esposo quien emitió el comunicado oficial de su partida.

Muere Olivia Newton-John

La tarde de este lunes se dio a conocer la noticia de que la actriz y cantante Olivia Newton-John falleció a los 73 años de edad después de enfrentar durante, poco más de tres décadas, al cáncer.

La vida de Olivia no fue nada fácil, en 1992 le diagnosticaron cáncer de mama, pero gracias a su fortaleza logró salir adelante y vencer la enfermedad. En 2013 el cáncer volvió, esta vez en el hombro y desafortunadamente, en 2019 la enfermedad regresó más agresiva.

"¡Estoy muy bien, mejorando cada día! Ese es mi lema. Mi batalla comenzó en 1992 y desde entonces he pasado por el quirófano, me he sometido a sesiones de quimioterapia, he tenido la suerte de hacer yoga, recibir masajes, homeopatía y meditación. Durante varios años estuve bien, pero ahora tengo metástasis", comentó para la revista People.