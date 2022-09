Conductora de Televisa acusa a Gustavo Adolfo Infante de frenar su carrera y exhibe pruebas

Gustavo Adolfo Infante se encuentra en medio de la polémica desde hace unos días tras su pelea con las conductoras de Sale el sol, Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado, sin embargo, esta no es el único pleito que enfrenta el presentador pues ahora también se enfrentó a Michele Rubalcava, Lupillo Rivera, César Bono y muchas personalidades del mundo del entretenimiento.

Ahora, es el turno de Verónica Gallardo, conocida periodista de espectáculos que también trabajó con Gustavo Adolfo Infante en el programa "No lo cuentes", exhibió que el conductor hizo que la sacaran de un programa y además, culpó a otra persona.

Cabe mencionar también que tras el penoso enfrentamiento que tuvo Gustavo Adolfo Infante en pleno programa en vivo con Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado luego de que amenazó con hacer que las despidieran, las cosas entre los conductores de Sale el sol no estarían del todo bien. Esto es lo que sabemos.

Conductora de Televisa acusa a Gustavo Adolfo Infante de frenar su carrera

Fue a través de su canal de Youtube que Verónica Gallardo comentó cómo había sido su experiencia trabajando con Gustavo Adolfo Infante y es que antes del programa "De primera mano" el polémico presentador estaba al frente de "No lo cuentes", otra producción que compartía con ella y con Ivonne Chávez.

El programa era transmitido por Cadenatres pero cuando se convirtió en Imagen TV, salió del aire tras siete años y únicamente se quedó dentro de la empresa Gustavo Adolfo Infante.

Años más tarde, la producción de Sale el Sol habría buscado a Verónica Gallardo para que supliera a Joanna Vega Biestro durante su embarazo, sin embargo la periodista acusó a Gustavo Adolfo Infante de sacarla del programa y además, de echarle la culpa a otra de las conductoras.

"A mí me invitaron a participar en 'Sale el Sol', era nada más como suplente en lo que Joanna Vega-Biestro tenía a su bebita y cumplía la recuperación del parto. Me informaron muy bien, 'no es para que te integres al programa, es nada más mientras no esté Joanna y pues si nos haces favor de venir dos veces a la semana'"

La presentadora relató que aunque la televisora le quedaba lejísimos, decidió aceptar porque no tenía ningún proyecto en las mañanas y pese a que los primeros dos programas todo estuvo perfecto, ya no la volvieron a llamar.

Verónica Gallardo se puso a investigar y en la empresa le dijeron que habría sido Ana María Alvarado quien no la quería en el programa y por eso pidió su salida, pero no creyó nada de eso. Meses más tarde se enteró que en realidad el que la había sacado de Sale el Sol fue Gustavo Adolfo Infante quien en ese momento ni siquiera era parte del programa ni de la producción.

"Luego me entero que fue Gustavo Adolfo Infante, el que pidió que no me quedara, aunque él no estaba en 'Sale el Sol', ni era de los productores, que pidió que le echaran la culpa a Anita Alvarado, hasta cobarde me salió...", contó

Revelan cómo es la relación de Gustavo Adolfo Infante con conductoras de Sale el Sol tras pelea en vivo

Según el periodista Marco Antonio Silva, aunque tanto Gustavo Adolfo Infante como Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado se disculparon tras la pelea que mantuvieron en vivo, al parecer fuera de las cámaras se siente demasiada tensión entre ellos, sobretodo entre Joanna y Gustavo.

Al parecer ninguno se soporta y de hecho tampoco se dirigen ni la más mínima palabra. Por el contrario, Ana María Alvarado, con toda la experiencia que ya tiene en el medio, ya habría pasado página y como si nada hubiera pasado.

"Ella ni lo masca, ni lo traga, él tampoco a ella.... Una persona que trabaja dentro de la misma producción me comentó que no hay buenos días, ni saludos, ni nada, entre ambos conductores", comentó el periodista.

Joanna Vega Biestro y Gustavo Adolfo Infante ni siquiera se hablan al hacer la sección dentro de Sale el sol llamada "Pájaros en el alambre" y es que hasta la postura de la conductora es siempre hacia sus otros compañeros, pero nunca hacia el polémico presentador.

"Ana María Alvarado ya como viejo lobo de mar dentro de este negocio llega, saluda, y se acabó, pero la que de plano no puede ver ni la cara, ni en pintura a Gustavo Adolfo Infante es Joanna. Que hacen la sección de espectáculos y ni se dirigen la palabra"

Por otro lado, el periodista comentó que al parecer Joanna Vega Biestro continúa muy molesta por las amenazas y declaraciones que hizo Gustavo Adolfo Infante en su contra hace unos días, y debido a su carácter tan fuerte, su postura de no hablarle y de ni siquiera cruzar miradas, estaría más firme que nunca y no pretende ceder en ningún caso.

"Joanna sigue en su postura de que no va a permitir que nadie juegue con su pan, que si ella está dentro de la empresa no es por favoritismo, si no porque su trabajo como comunicadora la avala y que Gustavo no la llevó al programa, ni es su jefe, ni tiene un puesto por arriba del de ella... Ella es una mujer con carácter fuerte, es una mujer temperamental y muy firme a la hora de decidir sus cosas".