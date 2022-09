Christian Nodal le dedicó a Cazzu la misma canción que a Belinda (VÍDEO)

Christian Nodal está recibiendo fuertes críticas luego de que en un concierto le dedicara una canción a Cazzu que ya le había dedicado a Belinda apenas en el mes de enero.

Nodal y Cazzu son una de las parejas más populares en la actualidad, y es que aunque han dado mucho de qué hablar, los medios de comunicación y los usuarios en redes sociales no han dejado pasar algunas similitudes que el cantante tenía con su exnovia. Esto sucedió.

Durante la fiesta de cumpleaños que Nodal tuvo en enero de este año, le dedicó a Belinda la canción de Joan Sebastian llamada "Eso y más", la cual le cantó a todo pulmón y habla de todo lo que un hombre está dispuesto hacer por su pareja; lamentablemente, un mes después, la pareja anunció su separación y el cantante de regional mexicano volvió a encontrar el amor al lado de Cazzu.

Recientemente, en uno de los conciertos de Nodal en Estados Unidos, y en la que decidió cantarle a su novia Cazzu la misma melodía que, siete meses atrás, le dedicó a Belinda, su exprometida.

"¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida", se le oye decir al famoso.