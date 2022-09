Tania Rincón revela por qué se fue de Venga La Alegría y de TV Azteca (VÍDEO)

Tania Rincón reveló por qué se fue de Venga La Alegría y es que aunque actualmente es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana y se encuentre en las filas de Televisa, la originaria de La Piedad Michoacán, reveló el motivo de su salida de TV Azteca cuando estaba en su mejor momento dentro de la empresa.

Tania hizo casi 10 años en Venga la Alegría y era una de las conductoras más queridas por el público y sin duda de las consentidas de la televisora, sin embargo, hace aproximadamente dos años, la también modelo hizo público su deseo de salir del matutino y también de TV Azteca. Esta es la razón por la que Tania Rincón ya no está en Venga La Alegría.

¿Por qué Tania Rincón se fue de Venga La Alegría?

A través de una entrevista para Javier Poza en Radio Fórmula que Tania Rincón dijo que en pese a que fue una decisión muy importante, sentía que en TV Azteca ya no tenía las mismas oportunidades o el crecimiento profesional que ella esperaba tener dentro de la televisora.

“Cuando me voy de Azteca fue un paso muy importante, porque ya no sentía que estaba teniendo las oportunidades que yo estaba buscando”

Durante su conversación con Javier Poza y Radio Fórmula, Tania Rincón reveló que en Venga La Alegría las cosas habían cambiado y ya no estaba cómoda, pues todo era sobre espectáculos y eso la motivó a salir del matutino.

“El formato de Venga La Alegría ya había cambiado mucho, como que se le daba más peso al tema de espectáculos y yo ya no me sentía tan cómoda en ese sentido”, aseguró.

Tania Rincón asegura estar feliz de salir de TV Azteca y estar en Televisa

Tania Rincón se ha dedicado estos últimos años a programas más deportivos, lo que ella siempre quiso, pues a su llegada a Televisa fue Magda Rodríguez (QEPD) quien la llamó para conducir "Guerreros" y aunque asegura que fue una decisión muy complicada el salir de Venga La Alegría y TV Azteca no solo por su trabajo sino por toda la familia que había hecho, sabía que era lo correcto.

“Fue una decisión que me costó muchísimo trabajo, muchísimas horas de echarle pensada, de consultarlo con la almohada, de lágrimas porque decía: ‘¿cómo voy a dejar a esta gente que tanto quiero, que tanto me ha dado para ir a buscar nuevas oportunidades?’. Porque en realidad cuando me fui de TV Azteca no es que tuviera algo en puerta”, dijo

Asimismo, contó que su salida de la televisora del Ajusco se dio en buenos términos y nunca negoció nada antes, pues sabe que su palabra y su prestigio están en juego y no hay manera en la que pueda arriesgar alguna de esas dos cosas.

“Decidí salirme porque quería hacer las cosas bien y no quería que me vieran de pronto negociando con otra empresa y que perdiera todo lo que había ganado en Azteca... Finalmente en este medio lo único que tienes es tu palabra y tu prestigio. Si yo tenía un contrato en ese momento, vigente, se iba a ver muy mal que yo saliera a buscar nuevas oportunidades”, expresó Tania

Sin embargo, la actual conductora de "Hoy" al lado de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrea Escalona, asegura que está feliz de estar en Televisa y de tener nuevas oportunidades, pues ahora además de estar en el matutino también forma parte del equipo de Televisa Deportes TUDN.