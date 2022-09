Lolita Cortés ''exhibe'' a Paco de Miguel: "Ni siquiera sabe leer": Vídeo

CIUDAD DE MÉXICO.— A pesar de que han pasado varias semanas desde que Lolita Cortés y Paco de Miguel protagonizaron una polémica que habría empañado la Gran Final de La Academia 2022, la controversia entre la 'Juez de Hierro' y el comediante sigue dando de qué hablar. Nuevamente, la también actriz habló del dicho enfrentamiento aunque en esta ocasión "exhibió" al standupero.

La Academia 2022. Lolita Cortés ''exhibe'' a Paco de Miguel: "Ni siquiera sabe leer"

En entrevista con Pedro Prieto para su podcast "Auténtico", Lolita Cortés explicó qué pasó en La Academia con el también influencer. La actriz de teatro al igual que en anteriores ocasiones, afirmó que ignoró a Paco de Miguel porque lo que decía no tenía ningún sentido para ella.

Lola también mencionó que se enojó cuando se dio cuenta de que el humorista no sabía improvisar ni tampoco leer. Con este comentario, la jueza habría exhibido la falta de habilidades de Paco.

“Estaba diciendo unas estup"#$%*= que las estaba leyendo en el teleprompter, además, ese tipo ni siquiera estaba improvisando, lo estaba leyendo en el teleprompter, y fue cuando me enojé”, explicó la también conocida como 'Juez de Hierro'.

Lolita Cortés reiteró que prefirió ignorar por completo a De Miguel cuando se dio cuenta de que el comediante leía su diálogo en vez de improvisar o habérselo aprendido.

“O sea este idio#$& ni siquiera sé lo que está diciendo, ni siquiera sé quien es y ni siquiera sabe leer, entonces me voy a tomar fotos a mis uñas, porque ese día me había hecho las uñas y me habías quedado divinas”, externó Lolita Cortés.

La Academia 2022. Paco de Miguel insiste en que se sintió muy incómodo desde antes de la disputa con Lolita Cortés

Paco de Miguel también ha hablado de la polémica que protagonizó con la 'Juez de Hierro'. Hace unas semanas en entrevista con un programa radiofónico, confesó que desde que llegó al foro de La Academia sintió la vibra muy pesada y mientras realizaba su presentación se sintió muy incómodo.

De igual modo, el también standupero confirmó que no tuvo la oportunidad de ensayar la dinámica que presentó, pues tuvo compromisos y la producción del reality show no le avisó con tiempo, además de que mencionó que le cambiaron la fecha, pues originalmente le dijeron que iba a ser el domingo y terminó siendo el sábado.

La Academia 2022. ¿Qué pasó entre Lolita Cortés y Paco de Miguel?

En la pasada emisión de La Academia 2022, llevada al cabo el 13 de agosto, Paco de Miguel estuvo de invitado al reality show de canto para realizar una dinámica (presentar los premios OMG TikTok).

Caracterizado de su personaje ‘Miss Lety’, el comediante realizó su presentación, la cual no fue del agrado de Lolita Cortés, pues éste habría hecho algunos "chistes" con referencia a algunas controversias pasadas que protagonizó la jueza. Debido a ello, Lola prefirió ignorarlo y tomarle fotos a sus uñas.