Alfredo Adame conocía a delincuente que lo golpeó; grabó a hombre que perdió la vida

CIUDAD DE MÉXICO.— Alfredo Adame se encuentra protagonizando una vez más un escándalo; el expolítico fue brutalmente golpeado afuera de su casa este pasado miércoles 28 de septiembre por supuestamente haber intentado ayudar a las víctimas de un ataque a balazos, en la colonia Ejido de San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan.

No obstante, el exconductor del programa "Hoy" ha sido señalado de tener "negocios turbios" por lo que una versión que ha surgido señala que el ataque que recibió "fue un ajuste de cuentas". Esta versión se fortalecería luego de que revelará que conocía a un delincuente que lo golpeó.

Aunque cabe destacar que hay un rumor que señala que los golpes fueron porque el galán de telenovelas salió con celular en la mano de su casa e intentó grabar a las víctimas, por lo que los familiares lo atacaron.

Alfredo Adame conocía a delincuente que lo golpeó: "Fue un ajuste de cuentas"

En entrevista con el programa "Venga la Alegría", Alfredo Adame visiblemente lastimado, confesó que anteriormente había tenido un conflicto con uno de los delincuentes, y aunque en un principio se dijo que el conflicto inició por un asalto, el famoso reveló que se trató de un supuesto ajuste de cuentas.

"Hay una bola de malandros, uno de esos, el que me dio el puñetazo por atrás, el que seguramente traía un tubo o algo, es un cuate con el que yo una vez ya había tenido un enfrentamiento. Pasó y me gritó: 'quítate pin... estúpido, y entonces le dije: 'tatata', me bajé y le dije: 'pues qué te pasa' y salió corriendo, es un malandro", comentó el histrión ante la pregunta de qué sabía de sus agresores.

Adame también explicó que lo que sucedió afuera de su casa no fue un asalto, sino un supuesto ajuste de cuentas, pues entre bandas tienen problemas.

"Lo de ayer no fue un asalto, ni nada de eso, lo de ayer fue un ajuste de cuentas con estos malandros, llegan dos motocicletas con dos personas cada una y una camioneta con uno, está una pareja de personas en la puerta de su casa, le sueltan un balazo al cuate, lo matan; le sueltan un balazo a la mujer, le pegan en el hombro, salen huyendo", explicó el exconductor de "Hoy".

Según lo que le habrían contado a Alfredo Adame, dos tipos de las motos se bajaron y se subieron a la camioneta y los de la motocicleta se siguieron, "¿qué es eso? pues es un ajuste de cuentas, porque es bien conocido que estos cuates son malandros".

¡En exclusiva para #VLA, Alfredo Adame nos comparte cuál es su estado de salud luego de ser golpeado afuera de su casa! uD83DuDE31uD83DuDEA8uD83DuDCFA #JuevesPara pic.twitter.com/8K3g3jd1BZ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2022

¿Alfredo Adame grabó a hombre que perdió la vida?

Después de que Alfredo Adame denunció a sus agresores, identificados como Sergio "N" y Ángel "N", estos fueron detenidos y acusados por golpear al famoso.

Al ser aprehendidos, los hombres, quienes son familiares de la pareja atacada a balazos, también denunciaron a Alfredo Adame y aseguraron que ellos fueron los agredidos, según lo informado por el periodista de nota roja Carlos Jiménez.

ABREN INVESTIGACIÓN Vs ALFREDO ADAME y Vs 2 HOMBRES

La @FiscaliaCDMX inició la carpeta TLP3/1160 por el delito de "lesiones en riña"

Imputados:

Alfredo Adame 64 años

Sergio Garnica de 45 y Ángel Vilchis de 26

El actor se dice víctima, los otros dicen q él empezó todo

Así acabaron pic.twitter.com/31iBvCvQ18 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 29, 2022

De acuerdo con la información del también reportero, el actor intentó grabar y tomarle fotografías a las víctimas, lo cual molestó a los familiares de éstas, desatando una pelea.

"Según las personas, Alfredo Adame se puso a hostigarlos, se puso a preguntarles qué pasaba, cuando ellos se molestaron, precisamente por lo que acababa de suceder; Alfredo Adame los insultó y pasaron de las palabras a los golpes", relató Jiménez.

ACUSAN a ALFREDO ADAME de INICIAR el PLEITO

Sergio Garnica

Ángel Vilchis

Aseguran q estaban auxiliando a un familiar baleado, cuando el actor salió a grabar y molestarlos.

Dicen q de las palabras pasaron a los golpes.@SSC_CDMX los detuvo@FiscaliaCDMX indaga a los tres. pic.twitter.com/KJbMfKlwJ7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Los agresores de Adame seguirían detenidos. Sobre los supuestos asesinos comentó que las autoridades los detectaron después de haber cometido el crimen, por lo que uno de los policías, el que falleció, intentó detenerlos, pero le dispararon.

Asimismo, el actor aseguró que los policías le comentaron que habían visto todo, por lo que sus agresores fueron detenidos de manera inmediata "son malandros y los tienen identificados... Uno de ellos es el hermano del que mataron, el otro es el sobrino".

DETENIDOS por GOLPEAR a ALFREDO ADAME

Son los dos hombres acusados de dejar así al actor.

Aseguran q estaba grabando a una víctima de homicidio, y eso les molestó.

Según él, solo quería ayudar.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron.

Todos acabaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/bRgmSfXkJ4 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

¿Alfredo Adame presenció un homicidio, qué pasó antes de recibir una golpiza?

Tras darse a conocer el percance del cual el actor fue víctima, el reportero Carlos Jiménez sacó a la luz que "todo comenzó por homicidio".

GOLPEAN a ALFREDO ADAME; LO ACUSAN de GRABAR a VÍCTIMAS de HOMICIDIO

Así dejaron golpeado al actor.

Según vecinos, intentó grabar a dos personas q acababan de balear en @TlalpanAl y familiares lo apalearon.

Agentes de @SSC_CDMX detuvieron a agresores.@FiscaliaCDMX indaga pic.twitter.com/YEVHBbtJjL — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Un hombre fue asesinado a balazos por un par de motociclistas, mientras caminaba -junto con una mujer que resultó herida- cerca de la casa del exconductor del programa "Hoy", en la colonia Ejido de San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan, detalló el reportero.

En un vídeo que fue compartido por Jiménez, se observa a la pareja caminar sobre la banqueta, cuando una motocicleta se les acerca y uno de los sujetos abordo les dispara a quemarropa. Después del ataque, los responsables se dieron a la fuga.

EL HOMICIDIO con el Q TODO COMENZÓ

Así mataron a tiros a un hombre en @TlalpanAl

Un agente de @SSC_CDMX buscó detener a los responsables,pero acabó muerto.

Alfredo Adame salió de su casa y los familiares de la víctima lo golpearon.



Todo el caso a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/Muf9h6oBV8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

Tras el asesinato, testigos dieron parte a las autoridades y comentaron que uno de los criminales abordó una camioneta color rojo, la cual, momentos después, fue interceptada por un policía en calles de la colonia Arenal Tepepan.

En su intento por detener al delincuente, el oficial identificado como Javier Sánchez fue embestido y atacado a balazos, por lo que también perdió la vida.