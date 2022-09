Gustavo Adolfo Infante se pelea en pleno programa; amenaza a conductora de Sale el Sol (VÍDEO)

Gustavo Adolfo Infante, periodista y conductor, se peleó y amenazó a sus compañeras del programa "Sale el sol" en vivo durante la transmisión de este jueves 8 de septiembre.

En redes sociales, el vídeo de dicha pelea entre Gustavo Adolfo Infante con Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro se volvió viral y aunque ya pidió disculpas, aseguran que lo hizo de manera obligada y sin intenciones de hacerlo honestamente. Esto fue lo que sucedió.

Gustavo Adolfo Infante se pelea en vivo con conductoras de Sale el sol

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra sus compañeras Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado por supuestamente desacreditarlo y no creer en su trabajo; en su discurso, el famoso periodista de espectáculos mencionó que ya iba a renunciar, mientras las conductoras de Sale el Sol argumentaban que únicamente no opinaban igual que él.

Todo comenzó El tema que detonó el enojo de Gustavo Adolfo Infante fue la polémica de Sergio Mayer con Natalia Subtil, madre de su nieta con Sergio Mayer Mori. Incluso acusó a sus compañeras de defender al diputado e incluso dio a entender que "se habían vendido".

Sin embargo, pidió a sus compañeras que no se "ardan" y que no quieran manchar sus exclusivas desacreditando siempre lo que él hace, pues ellas no consiguen ni una sola nota propia.

“El hecho de que yo tenga las fuentes muchas veces que ustedes no tienen, la neta.No se ardan. Tengo notas y ustedes nunca tienen, es la realidad”

Ante esto, Joana Vega Biestro lo tachó de agresivo, mientras que Ana María Alvarado le cuestionó que cuál era su punto e incluso mencionó que ellas trabajaban de la misma manera que él.

“De qué se trata... Si trabajamos, igual que tú o más” dijo Ana María

“Pónganse a trabajar, saquen sus notas” uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD26uD83CuDFFB??? que le pasa!!?? Con que derecho les habla así!? #GustavoAdolfoInfante

Se le pide al programa @saleelsoltv @ImagenTVMex una disculpa pública de este señor a Joanna y Ana María Alvarado pic.twitter.com/38oyhmdTlb — Misunderstood uD83CuDF08 (@erikayb170884) September 8, 2022

Gustavo Adolfo Infante se mantenía insistente respecto a las exclusivas que él siempre tenía y que sus compañeras no, a lo que Joana le respondió que si su molestia era que fueran objetivas, que era su problema, pues se tenían que mostrar imparciales y no ponerse del lado del que les caía bien solo porque sí.

“Si te molesta que seamos objetivos, yo no me pongo de lado del que me cae bien”, aclaró Vega-Biestro.

Ante esto, el conductor de "De primera mano", se notó aún más molesto y explotó argumentando que lo único que querían era desacreditarlo y mejor les recomendó que se pusieran a trabajar. Además, comentó que Joana Vega Biestro soo ha tenido una exclusiva desde que él está ahí.

“La realidad es que ustedes quieren desacreditar, pónganse a trabajar. A ver Joanna desde que yo estoy aquí solo una exclusiva has tenido. Ya me cayeron gordas la neta, ya me cayeron mal que siempre estén desacreditando mi trabajo”

Ana María Alvarado le contestó que no era la manera de reclamar y agregó que sus opiniones son parte de su trabajo, pero que no es necesario que coincidan siempre con él.

"No es la manera, no se hace al aire... “No es la forma ni el lugar para decirlo. No respetas nuestras opiniones, siempre cambias a tu conveniencia”

Gustavo Adolfo Infante amenaza a Joana Vega Biestro con sacarla del programa

En medio de las diferentes posturas, Gustavo Adolfo Infante amenazó a Joanna Vega-Biestro con sacarla del programa Sale el Sol, dijo que hablaría con sus jefes para que decidieran sobre con quién se quedaba: ellas o él.

“Ahorita lo vamos a resolver, estoy harto de las desacreditaciones... A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me saque de este programa a mi o a Joanna”

Ante esto Ana María Alvarado le respondió que le extrañaba que estuviera actuando de esa forma, pues jamás habían llegado a ese punto y mucho menos de exponerlo al aire en pleno programa en vivo.

“Gus me extraña que hagas un reclamo al aire, porque no es adecuado. No nos hemos conduciendo así, yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro”,

Por otro lado, Joana Vega Biestro le cuestionó si su comentario era una amenaza, pues le parecía increíble lo que acababa de escuchar.

“Ah caramba, ¿me estás amenazando al aire? Wow. Si quieres irte a tus argumentos y tú al aire me estás amenazando. O sea ¿tú o yo? Eso es una amenaza”

Gustavo Adolfo Infante se disculpa tras pelea con conductoras de Sale el sol

Tras la pelea en vivo que tuvo Gustavo Adolfo Infante con Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado, quienes también son conductoras de Sale el sol, su actitud ha sido tachada como nefasta, grosera y agresiva. Sin embargo, durante la emisión de su otro programa llamado De primera mano, el presentador ofreció una disculpa pública a la audiencia y a sus compañeras.

“Hoy en la mañana en el matutino Sale el Sol se generó una discusión en la cual levanté la voz, me alteré. Primero le ofrezco una disculpa a la audiencia, que es lo que más nos importa... “Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joana y Ana María, ofrezco una disculpa, siempre estamos con la más sana de las intenciones”

Cabe mencionar que hasta el momento las conductoras no han dado declaraciones sobre la actitud de Gustavo Adolfo Infante.

Usuarios piden la salida de Gustavo Adolfo Infante

Ante la situación, en redes sociales, las reacciones en contra de Gustavo Adolfo Infante no se han hecho esperar. Condenaron la actitud del periodista y mostraron su apoyo a las periodistas. Además pidieron a la televisora que lo saque del aire.

@saleelsoltv de dar vergüenza el comportamiento que acaba se tener Gustavo Adolfo Infante al aireuD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE31uD83DuDE33uD83DuDE33ninguna persona y menos un hombre puede tratar a unas mujeres así y menos al aire!!! Pero que le pasó? No pueden seguir teniéndolo en su empresa. Que penauD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21uD83DuDE21 — Patricia Rendon (@Pattyrp1) September 8, 2022

@OlegarioVazquez ese berrinche ridículo qué hizo Gustavo Adolfo Infante en el matutino sale el sol hoy,se merece que lo saque de su televisora Favor de sacarlo, solo es un mal elemento, ya ha demostrado que no es profesional y como público me hace sentir incomoda su presencia — Beatriz Salazar de M (@BeaMidgley) September 8, 2022

@ImagenTVMex creo que la imagen de este señor Gustavo Adolfo Infante en lugar de darles rating les está quitando. Hay gente nueva en el espectáculo que merece una oportunidad! — William Bonnet (@mrbonnua) September 8, 2022