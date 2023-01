Shakira y BZRP: Acciones de Casio caen pese a contrato con Piqué

*Gerard Piqué anuncia que la Kings League llegó a un acuerdo de patrocinio con Casio*



— Ibai: “¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado...”.

— Gerard Romero: “Kun, ¿por qué entró Casio?”.

— Kun: “POR LA CANCIÓN DE SHAKIRA". pic.twitter.com/pkdUlaiIZh