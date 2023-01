Yeri Mua inicia proceso legal contra su ex; rompe en llanto al mostrar pruebas de violencia

VERACRUZ.— Los problemas de Yeri Mua con su exnovio Brian Villegas continúan, pues recientemente la influencer informó a sus seguidores que iniciará un proceso legal en contra de su expareja debido a que está harta de las amenazas que le ha hecho el también tiktokero. Asimismo, mediante una transmisión en vivo, la joven rompió en llanto al mostrar pruebas de la violencia que vivió.

Yeri Mua inicia proceso legal contra su expareja Brian Villegas

A través de redes sociales, la también modelo expuso que esta cansada de que Brian Villegas la perturbe diciéndole que expondrá cosas de sus amigos. La veracruzana también menciono que "se quiere hacer pasar como el bueno", pero no lo es.

"Este pen@#%$ sigue chin8#$&, sigue queriendo perturbar mi put* paz mental y lo peor es que se quiere hacer pasar como el bueno. Vi que tuiteó que no, que no sé qué, que va a hablar de mis amigos y que va a contar cosas que yo le dije y que no sé cuánto", inició relatando la influencer.

Yeri Mua también manifestó que ella quería terminar en paz la relación con su exnovio, pero el influencer no la deja al estar hablando de ella y sus seres queridos.

"Se supone que las cosas iban a quedar tranquilas, pero hoy él empezó a tuitear mam&%@¢, a empezar a tirarle a mis amigos. Yo no entiendo por qué en vez de hablar de mis amigos no se pone a hablar de todo el maltrato que sufrí en la relación", puntualizó la joven.

Yeri Mua iniciará proceso legal en contra de su ex pareja Brian Villegas pic.twitter.com/OMtadUvC1A — La Comadrita ? (@lacomadritaof_) January 12, 2023

Debido a las amenazas, acoso y ataques que Villegas ha ejercido sobre Yeri Mua, la influencer decidió emprender acciones legales en contra de Brian. La influencer destacó que parará hasta que él pague por todo lo que ha dicho y hecho en su contra.

"Les voy a ser bien honesta, sí va a haber un proceso legal, estoy en eso... les dije que este tema quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado. Esto va a seguir y yo no me voy a quedar tranquila hasta que pague todo lo que ha dicho”, externó la modelo.

Yeri Mua aprovechó para hablar de la violencia de la que fue parte junto a él y señaló que él solo busca distraer a la gente para que no vean el tipo de persona que es.

"Él quiere venir a distraerlos con chismes con cosas de vecindad, pero ¿Por qué no habla de lo cul#8&$ que fue? ¿Por qué no habla de la violencia, del maltrato que sufrí? De eso no tiene los hue@#%$ de hablar”, indicó la influencer.

Cabe destacar que antes de que Yeri Mua diera a conocer que procederá legalmente contra Brian Villegas, éste publicó un tuit diciendo que ella es quien lo hostiga y advirtió que revelará varios secretos.

Yeri Mua rompe en llanto al mostrar pruebas de la violencia que vivió con Brian Villegas

En los primeros días de este 2023, Yeri Mua reveló que ya no hablaría más de su relación con Brian Villegas, pues había llegado a un acuerdo luego de que el también llamado “El paponas” le pagó una fuerte cantidad de dinero que le debía.

Sin embargo, la también tiktoker se vio orillada a acudir a sus redes sociales para exhibir la violencia psicológica, económica, verbal y física que sufrió con su exnovio Brian.

acabo de ver el en vivo de yeri mua y esto me pego horrible, vivir con miedo de denunciar y que te cuestionen ha sido parte de mi vida desde hace años, el no hablarlo por miedo a que no te crean y que se te exija todo pero él con un simple “está loca, yo no le hice nada” se libra pic.twitter.com/gP60kXx3lA — uD83DuDDA4 uD835uDD92uD835uDD86uD835uDD92uD835uDD8EuD835uDD9DuD835uDD8DuD835uDD9AuD835uDD91uD835uDD86 uD83DuDDA4 (@BeckBeecky) January 13, 2023

Fue así como este pasado jueves 12 de enero a través de una transmisión en vivo la exreina del Carnaval de Veracruz en 2022 mostró la confesión de su agresor.

Yeri Cruz (nombre real de la joven) luego de varias semanas visiblemente devastada reveló las pruebas de la violencia que vivió a manos de Brian. Sin poder contener las lágrimas, la influencer mencionó que cada que su exnovio estaba en estado de ebriedad la golpeaba.

Yeri Mua ya está sacando pruebas!!! Ahora veremos que justificación saca, a ver si odalys tanto que dice que no nos quiere ver con el@corazón morado el 8m, se aleja del agresor de otra mujer! @yerimua eres muy fuerteuD83DuDC9C pic.twitter.com/wvEOqNoFtY — 444shani (@kalychangui) January 13, 2023

Asimismo, la veracruzana mostró una conversación en la que se puede leer que Brian Villegas admitió haberla golpeado varias veces.

En dicha conversación también se puede observar un mensaje en el que el apodado “El paponas” confiesa que sí le propinó unas cachetadas. Sin embargo, el hombre quiso justificarse al decir que no eran golpes a puños.

Yeri Mua aprovechó su en vivo para sincerarse con sus seguidores, pues en su transmisión de Facebook, la influencer entre lágrimas recordó que su consumo de drogas aumentó con Brian, ya que las consumían juntos.

De igual modo, la joven rompió en llanto al asegurar a sus seguidores que ella ha sido muy honesta con todos.

No obstante, el momento más conmovedor de su transmisión en vivo fue cuando Yeri Mua dijo que tenía miedo de terminar con el live y saber que su expareja iba a tratar de difamarla, fue entonces que el padre de la influencer entró le dio un beso en la frente, la abrazó y le mostró su apoyo incondicional.

Cómo duele ver a Yeri, y a todas las mujeres que han pasado por lo mismo... No hay palabras que puedan consolar lo que sientes en este momento, espero que nadie tenga que pasar por eso no nuevamente. Y a todas las chicas, no están solas, siempre habrá alguien dispuesto a+ pic.twitter.com/lBVLwb4B55 — Yeri MUA FansuD83DuDC9C (@yerimua_fanss) January 13, 2023

Cabe destacar que aunque es la primera vez que la veracruzana habló abiertamente de la violencia que vivió en su relación pasada, en TikTok, algunas usuarias retomaron las veces que se dieron cuenta que algo no andaba bien con el noviazgo de Yeri Mua y Brian Villegas.

Por ejemplo, una tiktoker relató que ella presenció una ocasión en la que enfrentaron a Brian cuando éste “jaló a Yeri Mua del cabello”. Por su parte, un grupo sororo llamado “Las Brujas del mar” emitió un largo mensaje de apoyó hacia la influencer.

no es que solo lo diga Yeri Mua,ya están saliendo personas a decir todo lo que vieron Brian y este video fue antes de que Yeri dijera lo qué pasó ese día en el hotel. Era más fácil que lo admitiera, ahora quedó como un mentiroso agresor, no traten de defender algo que no se puede pic.twitter.com/6sWbrHueRz — 444shani (@kalychangui) January 13, 2023

Te puede interesar: Agreden a Yeri Mua; vídeo subido por su ex desmiente su versión de querer ''ayudarle''