Nutrióloga de Jorge Salinas da su versión; Elizabeth Álvarez reaparece en redes

CIUDAD DE MÉXICO.— Jorge Salinas se encuentra inmerso en el escándalo luego de que un medio de circulación nacional dio a conocer pruebas de la supuesta infidelidad del actor hacia su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez.

Mediante la publicación de unas fotografías en las que se muestra al histrión en una presunta situación comprometedora con su nutrióloga, es como fue exhibido Salinas, pero tras la polémica generada, la doctora rompió el silencio y cuenta qué pasó.

Nutrióloga de Jorge Salinas da su versión sobre la presunta infidelidad del actor

El nombre de Jorge Salinas se convirtió en tendencia de redes sociales luego de que la revista TVNotas publicará unas imágenes en las que se le ve al actor “muy cerquita” de una mujer que no era su esposa Elizabeth Álvarez.

Asimismo, el medio impreso señaló que el actor se besó con la mujer a quien se identificó como Anna Paula, y con quien según la fuente citada, el galán de telenovelas tendría una relación extramarital de aproximadamente un año.

“Vaya sorpresa nos llevamos al encontrarnos afuera de las instalaciones de Televisa a Jorge Salinas, de 54 años, acompañado de una mujer, a quien después de una breve charla, le plantó tremendo beso en la boca. Platicamos con una persona de la producción de la novela ''Perdona nuestros pecados'', en la que actualmente trabaja, quien nos contó que aunque supuestamente todo marcha en orden en el matrimonio del actor, éste lleva casi un año saliendo con esta chica”, detalló la revista junto a una serie de fotos que exhibió como supuestas pruebas.

No obstante, el programa ¡Siéntese quien pueda!, entrevistó a la nutrióloga con la que supuestamente Salinas le fue infiel a Elizabeth Álvarez.

En la charla, la especialista afirmó que entre ella y el protagonista de "Mi corazón es tuyo" solo existe una relación profesional médico-paciente.

En cuanto a los señalamientos sobre la presunta infidelidad de Jorge Salinas tras la publicación de unas "comprometedoras" fotos, la nutrióloga mencionó que su encuentro con el actor fue debido a que el histrión a veces no tiene tiempo para acudir a su consultorio por eso ella lo visita.

“Yo soy médico... la relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado afuera de las instalaciones”, explicó la doctora.

La nutrióloga señalada como la mujer con quien Salinas le habría sido infiel a la actriz de "La fea más bella", reveló que aunque las fotos de ella y Jorge fueron publicadas recientemente, aquel encuentro captado por el medio impreso ocurrió en diciembre de 2022, y las fotografías solo muestra una "despedida" como cualquier otra.

“No ha habido más y por desgracia a veces se hacen malentendidos... Eso fue me parece a finales del año pasado cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial. No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido cordial”, externó Anna Paula.

Sobre las fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram con el actor, aclaró que solamente ha sido para promocionar sus servicios y presumir que está trabajando con él, pero no por un tema personal.

“Una relación médico-paciente nada más... yo subí una foto como médico-paciente, ahí traigo mi uniforme... la situación es que él no acudía al hospital porque no tenía tiempo de ir a las consultas y lo veía para darle su medicamento, pero nada más”, detalló la nutrióloga.

Elizabeth Álvarez reaparece en redes, ¿dijo algo sobre la presunta infidelidad de Jorge Salinas?

La actriz Elizabeth Álvarez no había dicho nada al respecto de las polémicas fotos que involucran a su esposo Jorge Salinas y, en las que fue captado presuntamente siendo infiel con una mujer 24 años menor que él, sin embargo, la también modelo ya hizo una publicación en sus redes.

A la espera de alguna reacción por parte de la actriz, ésta se ha limitado a compartir una fotografía de ella en su cuenta de Instagram.

En la instantánea, Elizabeth Álvarez posando sonriente mientras sube por unas escaleras eléctricas; en la foto la actriz luce vestida con un abrigo blanco y sosteniendo un bolso rojo.

De igual modo, la descripción de la foto sugiere que los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Jorge Salinas no le ha afectado, pues sólo hace referencia a que, luego de unos días de descanso, está lista para comenzar un año laboral exitoso.

"Ya estoy de vuelta después de unos días de descanso...este año que se viene con TODO así que con toda la actitud a TRABAJAR", se lee en la publicación de la actriz.

¿Qué pasó con Jorge Salinas y su nutrióloga?

Una revista de circulación nacional publicó una fotografías en la que se exhibió la presuntamente relación extramarital que el histrión Jorge Salinas sostiene con su nutrióloga de nombre Anna Paula.

En el medio impreso también se dio a conocer la entrevista a una supuesta fuente cercana (de la cual no reveló la identidad), quien dio detalles del romance entre Salinas y la joven con quien el actor saldría desde noviembre del 2021 luego de entablar una amistad.

