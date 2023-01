MÉXICO.— Paty Navidad es una de las famosas que forma parte del reality show "La Casa de los Famosos 3", y acostumbrada a generar polémica, en sus primeras horas dentro de la casa la actriz le reveló a Osmel Souza que la relacionan con los extraterrestres.

¿Paty Navidad un extraterrestre? La actriz revela que es una mujer de otro planeta

Una vez más, Patricia Navidad se encuentra participando en un reality show. Ahora la actriz de "La fea más bella" se unió a la lista de celebridades que han decidido probar suerte en "La Casa de los Famosos", proyecto a cargo de Telemundo y en el que en esta ocasión 17 famosos intentarán convivir por 98 días hasta llegar a la final y convertirse en el ganador del premio de 200 mil dólares.

Pero a tan solo horas del estreno de la tercera temporada del reality, Paty Navidad ya comenzó con sus polémica declaraciones, pues a través de un vídeo que circula en TikTok y otras redes sociales, se dejó ver cuando la exparticipante de MasterChef Celebrity México le confesó a el apodado el "Zar de la belleza", que las personas la consideran extraterrestre por los temas que habla.

“Dicen que soy extraterrestres por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres y si yo siento que no soy de este mundo”, comentó la actriz entre risas a Osmel Souza, quien se mostró intrigado tras esta "revelación".

“Pero tú hablas con los extraterrestres” le cuestiona Osmel a Paty, quien entre risas respondió “Soy”.

Pero Paty además de afirmar que es una mujer de otra galaxia, también dijo ser “rara”. Asimismo, la actriz puntualizó que ella no daña a nadie al "pensar diferente", por ello considera injustas las críticas y la censura que tuvo que sufrir durante la pandemia.

"Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser o pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos", externó la también modelo en una entrevista con la que ahora reafirmó su extraña, pero divertida declaración.

¿Quiénes son los participantes de "La casa de los famosos 3"?

La tercera temporada del reality show de Telemundo “La casa de los famosos 3” ya inició y en esta telenovela de la vida real, como lo describieron sus conductores Héctor Sandarti y Jimena Gállego, habrá nuevas rivalidades entre los 17 concursantes famosos que fueron presentados en el estreno del show este pasado miércoles 18 de enero.

Cabe destacar que en esta ocasión dos fans, también pelearan por el premio de 200 mil dólares que será otrogado al afortunado ganador.

¿Quiénes son los 17 famosos?

Patricia Navidad (Actriz)

Jonathan Islas (Actor)

Arturo Carmona (Actor y exfutbolista)

Osmariel Villalobos. (Conductora y modelo)

Juan Rivera (Cantante e integrante de la familia Rivera)

Dania Méndez (Influencer)

José Rodríguez (Modelo y bailarín)

Pepe Gámez (Actor y modelo)

Liliana Rodríguez (Actriz)

Aylín Mujica (Actriz, modelo y conductora)

Aleida Núñez (Actriz, cantante y modelo)

Rey Grupero (Influencer y youtuber)

La Materialista (Cantante)

Madison Anderson (Modelo)

Aristeo Cázares (Atleta, conductor y exparticipante de Exatlón México)

Nicole Chávez (Hija menor de Julio César Chávez a intentado desenvolverse como actriz)

Osmel Sousa (Empresario conocido internacionalmente como el "Zar de la belleza")

¿Quiénes son los fans participantes?

Los dos fans que aspiran a ganar son: Mónique Sánchez y Raúl García, quienes fueron seleccionados por los televidentes luego de permanecer una semana previa dentro de la casa junto a otros fanáticos.

