CIUDAD DE MÉXICO.— Al parecer la polémica entre Niurka y Maryfer Centeno parece no acabar pronto, pues la vedette volvió a poner en tema en la mira luego de que revelará una conversación privada que tuvo con grafóloga. Si bien la cubana y la especialista en lenguaje corporal al parecer habían arreglado sus diferencias el mismo día que se enfrascaron en una acalorada pelea, el conflicto entre ambas podría resurgir.

Niurka revela audios que Maryfer Centeno le envió tras polémica pelea

La también actriz y la colaboradora de distintos programas de espectáculos hace tan solo unos días protagonizaron una tremenda pelea en una programa en vivo del canal de YouTube de La Saga, a cargo de la periodista Adela Micha.

Tras el revuelo que se generó luego de este pleito, Maryfer Centeno dejó de participar en dicha emisión, mientras que la exesposa de Juan Osorio siguió con sus polémicas declaraciones.

Recientemente en una entrevista, la cubana ventilo una conversación que tuvo con Maryfer. En su encuentro con distintos medios de comunicación, Niurka sin problema alguno exhibió audios que le envió la experta en lenguaje corporal después de la pelea que protagonizaron.

Asimismo, la actriz y bailarina aprovecho los micrófonos y cámaras de los reporteros para afirmar que pese a las críticas y comentarios en los que la atacaron severamente, ella no se arrepiente de lo ocurrido con la grafóloga. Sin embargo, Maryfer Centeno contactó a la cubana para ponerle punto final a este escándalo en el que se vio envuelta.

Fue así como Niurka expuso a la joven luego de revelar las palabras que la grafóloga le envió sobre el polémico tema que las puso a ambas en la mira.

“Hola, Niurka, ¿cómo estás? Bueno, la verdad lamento muchísimo todo lo que ha pasado. De ninguna manera quiero que esto se haga más grande, al contrario”, se le escucha decir a Maryfer en un primer audio. “Te admiro, las cosas y cómo lo haces. Te mando un beso y un abrazo y yo doy por cerrado absolutamente el tema. Un abrazo enorme”, concluyó la experta en lenguaje corporal.

Niurka Marcos también dejó ver la respuesta de Maryfer Centeno sobre la presunta demanda que habría interpuesto la joven tras la fuerte discusión que tuvieron ambas.

“Lo de la demanda es una estupidez, yo nunca he dicho nada al respecto ni nada por el estilo. No sé de dónde lo sacaron, pero no es cierto”, indicó Maryfer.

Por último, Niurka sin afán de sonar arrogante, explicó el porqué a diferencia de la grafóloga no se siente arrepentida de lo sucedido.

"Ella [Maryfer Centeno] es la responsable de sus actos y tiene que entender que si ella vive de psicoanalizar a los seres humanos, a las personas de nuestra industria, tiene que correr riesgos de que a alguna de esas personas no les guste”, argumento la vedette sobre el porqué la experta se siente culpable y ella no.

