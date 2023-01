Tras pleito con Niurka, Maryfer Centeno es "despedida"; Adela Micha habla de esto

CIUDAD DE MÉXICO.— Maryfer Centeno y Niurka protagonizaron una acalorada pelea en pleno programa en vivo, tras este tremendo encontronazo, la grafóloga dio a conocer que se salía del programa de Adela Micha, sin embargo, en un medio de circulación nacional se "reveló" que la también experta en analizar los rasgos de la escritura dejaba el programa “Se tenía que decir” porque fue despedida.

¿Tras pleito con Niurka, Maryfer Centeno fue despedida?

Como se mencionó, hace una semana Maryfer Centeno y Niurka Marcos protagonizaron un pleito mientras el programa “Se tenía que decir” se transmitía en vivo. Luego de que la situación se salió de control, la grafóloga anunció que ya no participaría más en ese programa.

En la emisión que se transmite en el canal de YouTube de “La saga”, a cargo de Adela Micha, Maryfer se había convertido en una de las colaboradoras más activas del show, pero la fuerte discusión que sostuvo con la vedette cambió su situación dentro del programa.

Tras la polémica que se generó, Adela se deslindó de la pelea entre Niurka y Maryfer Centeno, incluso señaló que desconocía que la cubana estuviera de invitada y que la grafóloga formaba parte de un programa transmitido en su canal de YouTube.

Como era de esperarse, distintos medios de comunicación buscaron a la joven experta en lenguaje corporal para conocer su versión sobre la tremenda pelea que protagonizó con Niurka y, como es que sus compañeros no hicieron nada para defenderla, pero en cambio, sí se rieron.

Ante esto, Maryfer trató de minimizar todo lo sucedido, pero al final reveló que se despedía de la conducción del programa, sin embargo, la revista TV Notas publicó que la razón por la que se salía la grafóloga del programa transmitido en el canal de Adela Micha era porque la periodista comparó el show con una “verdulería”.

“Por elemental respeto a mi audiencia, no estaré en el espacio donde me vieron el lunes pasado”, explicó la grafóloga de 33 años de edad.

De igual modo, Maryfer Centeno se dio a la tarea de contestar algunos de los tuits en los que le preguntaban acerca de los pormenores de su salida de “Se tenía que decir!”, y fue en una de esas respuestas en las que aclaró que su ausencia no se debía a un supuesto despido.

Adela Micha responde y aclara si se despidió a Maryfer Centeno

El revuelo que causó la salida de la grafóloga del programa transmitido por el canal de YouTube a cargo de Adela Micha, causó que la también presentadora de noticias tuviera que salir a aclarar lo sucedido, pues una revista de chismes desató la polémica con lo publicado.

Y es que de acuerdo con el medio de circulación nacional, un supuesto testigo —de esos que siempre hablan con TVNotas desde el anonimato— aseguró que el pleito con Niurka se trató de "un golpe bajo" contra Maryfer.

"Adela pensó que tendría alcance, pero no al grado de todo lo que se desató... todos los vídeos del pleito que subieron a sus redes sociales generaron alrededor de 845 mil pesos... para Adela fue todo un éxito, monetizó demasiado", señaló la presunta persona de la producción.

Según la revista, la presunta y controvertida estrategia fue una vía para solventar gastos de ese y otros espacios que se albergan en el mismo canal, además del de su noticiario matutino.

Debido a lo publicado, Adela Micha se pronunció sobre la salida de Maryfer Centeno de uno de los programas de YouTube a su cargo.

"Todo, todo, absolutamente todo, cada palabra escrita es absolutamente falsa", mencionó la periodista sobre la reciente publicación de la revista que sostiene que aquel escandaloso enfrentamiento entre la grafóloga Maryfer Centeno y la actriz Niurka Marcos en el canal La Saga se trató de un pleito pactado para beneficiarse del mismo.

Pero Adela Micha también quiso dejar en claro que la grafóloga "no habría dicho ni adiós", o al menos, no de la forma más correcta.

"A mí ni siquiera me llamó, en fin, ella es una especialista en su tema, ya lo demás es demasiado. No me renunció, dejó de venir", puntualizó Adela Micha sobre la ausencia de la grafóloga en el programa “Se tenía que decir”.

