Jorge Salinas niega haber sido infiel con su nutrióloga: ''Amo a Elizabeth Álvarez'' (VÍDEO)

Jorge Salinas se encuentra en medio del escándalo luego de se dieran a conocer unas fotografías en las que supuestamente le fue infiel a su esposa, Elizabeth Álvarez, con su "nutrióloga" Anna Paula.

La doctora fue la primera en hablar sobre toda esta polémica y aunque dio varias versiones en las cuales se contradijo, primero afirmó que su relación era únicamente "médico - paciente" desde hace un año, hace unos días confesó que siempre hubo un coqueteo por parte del actor y confirmó que Jorge Salinas si la besó en la boca tal y como se muestra en las polémicas fotos.

Ahora, tras varios días de guardar silencio, el esposo de Elizabeth Álvarez, dio su primera declaración al respecto y negó haber engañado a la actriz con la supuesta nutrióloga. Aquí los detalles.

Jorge Salinas niega infidelidad con su nutrióloga

Aunque las imágenes fueron publicadas hace ya varios días por una conocida revista de espectáculos, el actor se había mantenido al margen y sin emitir ningún tipo de comentario; sin embargo, esta tarde, durante la presentación de la telenovela "Perdona nuestros pecados", habló por primera y única vez al respecto.

"La declaración que voy a dar es única e irrepetible. Soy una persona que ama profundamente a su esposa, ama profundamente a su familia y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes", dijo

"Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth... Yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio" pic.twitter.com/AqgvBvFa3P — La Tía Sandra (@LaTiaSandra_) January 25, 2023

Salinas también negó que mantenga una relación extramarital y pidió a la prensa parar con este asunto por respeto a Elizabeth y a su familia:

"Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la tendré. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth", agregó.

Al ser cuestionado sobre la publicación y las declaraciones que ha hecho la doctora Anna Paula, el actor aclaró que únicamente los unía una relación profesional; incluso reveló que después de dichas fotos (tomadas en diciembre del año pasado) no ha vuelto a tener contacto con ella.

"La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde año y medio. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias como tal. Debo de tener calma, tranquilidad y sapiencia, por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque yo sabía que iba a ocurrir."

Sobre la opinión que tiene Elizabeth Álvarez respecto a esta polémica, el galán de telenovelas se negó hablar, pero sí explicó que siguen viviendo juntos y están muy enamorados:

"No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa, yo creo que sería ella quien tendría que responder", finalizó.

Nutrióloga de Jorge Salinas le responde y manda mensaje a Elizabeth Álvarez

Tras las declaraciones de Jorge Salinas, ahora fue la "nutrióloga" Anna Paula, quien durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que las declaraciones que dio el actor fueron muy atinadas y claras, pues eran similares a las que ella había hecho en su momento, asegurando que nunca hubo nada entre ellos,

Sin embargo, la doctora afirmó que se había hecho un escándalo mucho más grande de lo que debería ser, y uno de los conductores le comentó que ella había aceptado que besó a un hombre que está casado, a lo que ella únicamente respondió que cuando salga el vídeo real de esa vez que se vieron, se podrán aclarar mucho más las cosas.

La "nutrióloga" se mostró un poco incómoda durante la entrevista y parecía que quería evadir las preguntas que le hacían, pero argumentó que ese beso que se viralizó con Jorge Salinas fue por cordialidad y nada más.

Además, aprovechó para mandarle un mensaje a Elizabeth Álvarez argumentando que ella siempre "ha tratado" de respetar a las mujeres, a su matrimonio y a Jorge Salinas en todo momento.

¿Qué pasó entre Jorge Salinas y su "nutrióloga" Anna Paula?

Luego de las fotos publicadas en las que Jorge Salinas aparece besando a su "nutrióloga", comenzó a rumorarse que se trataba de una infidelidad a su esposa, Elizabeth Álvarez.

Fue la doctora quien a través de varias entrevistas con los medios, afirmó que no existía ningún tipo de relación con Jorge Salinas e incluso le pidió que saliera desmentir toda esta polémica, pues los ataques hacia ella comenzaron a ser cada vez más fuertes.

La "nutrióloga" aclaró que no es especialista en dicha carrera y que por el contrario, ella es médico general. Anna Paula dio detalles de su relación con el actor y afirmó que todo comenzó hace poco más de un año, sin embargo, reveló que por cuestiones de tiempo, Jorge Salinas no podía ir al consultorio además de que tuvo problemas con el personal del mismo, por lo que se encontraban en distintos puntos para que ella le entregara sus medicamentos y le diera seguimiento a su caso.

La joven reveló que ella le enseñó al actor a cómo aplicar sus inyecciones pues no eran sencillas, además de que como ella es una profesional, por eso accedía a ver a Jorge Salinas en otro lugar. Anna Paula afirmó saber que él está casado con Elizabeth Álvarez y reveló que siempre se mantuvo al margen de la situación pese a que él le coqueteaba constantemente.

Internautas la tacharon como la "tercera en discordia" además de que afirmaron que solo quería fama para aprovecharse del actor, pues incluso Gustavo Adolfo Infante afirmó que la "nutrióloga" de Jorge Salinas quiso cobrarle por darle una entrevista.

Hasta el momento ella negó tales acusaciones y afirma que está a la espera de que salga el "vídeo real" de las fotos que fueron difundidas en la revista.