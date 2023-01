CIUDAD DE MÉXICO.— Daniela Luján desató la preocupación de sus fans luego de que confesará que padece depresión funcional. La actriz habló de los difícil que ha sido lidiar con esta enfermedad desde que se la diagnosticaron, pues este problema le ha hecho pensar en quitarse la vida.

Daniela Luján rompe en llanto al confesar su depresión funcional

A través del programa Envindadas, la protagonista de la telenovela "El diario de Daniela" hizo una fuerte revelación, pues recordó que cuando sus compañeras y ella hablaban de los “achaques” que padecen hoy en día los Millennials, la actriz intentó contar que padece ansiedad y depresión.

Daniela Luján mencionó que pensaba que estaba siendo una persona “mal agradecida” por sentirse mal, pese a tener muchas cosas buenas en su vida.

“Era como que tratar decirlo en voz alta, pero no quería sonar malagradecida tampoco porque soy muy afortunada en muchos aspectos. He tratado de ser obsesivamente feliz que me rompió bastante y no me di tiempo de vivir muchos duelos o emociones...”, expresó visiblemente afligida en su canal de YouTube.

Daniela Luján revela que padece ansiedad funcional uD83DuDE2A pic.twitter.com/hbg3ofryjq — Edwin Meza uD83DuDC37 (@Edjmeza28) January 6, 2023

Pero la actriz de Una Familia de Diez hizo la revelación más fuerte al mencionar que un día llegaron a su cabeza “pensamientos oscuros”, los cuales la llevaron a pensar en quitarse la vida y, aunque nunca planeó nada en concreto, llegó a “negociar” su fecha de muerte.

“Me empecé a sorprender con pensamientos superoscuros…Me desperté un día y dije: ya me quiero morir, o sea es que esa idea ya la traía de atrás, pero nunca había planeado. Nunca lo había dicho en voz alta, más bien lo que empecé hacer fue a negociar conmigo misma mi fecha de muerte o sea como esa cosa de ‘no me puedo morir hasta que se muera panceta (su perrito)’”, indicó la actriz rompiendo en llanto.

Debido a lo alarmante que resultó esto, 'La Lujans' acudió a un psiquiatra, y fue ahí que le detectaron la depresión funcional; a pesar de que ya se está tratando, Daniela admitió que no ha sido fácil y hasta se ha llegado a sentir agotada: “Me agota cab"$%!. Tengo como una desconexión con mis emociones muy cab&$%ª, puntualizó la también conductora.

Daniela Luján finalmente comentó que no habla tan seguido de su depresión funcional, pues muy pocas personas lo sabían, pero aclaró que no deben preocuparse por ella, ya que está acudiendo a terapia y está tomando medicamentos para tratar su enfermedad.

