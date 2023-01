Lorena Herrera habla de su polémico casting con Sergio Andrade: ''Es un enfermo'' (VÍDEO)

Hace unos días Gloria Trevi y Sergio Andrade volvieron a ser tendencia luego de que tanto la cantante como el exproductor fueran demandados en Estados Unidos por abuso y trata de menores. La demanda fue publicada por The Rolling Stone la cual se efectuó los últimos días de diciembre.

Gloria Trevi ya respondió y asegura que está preparada para "luchar contra lo que sea", sin embargo, aún continúan surgiendo testimonios sobre lo que ocurría en el Clan Trevi-Andrade y ahora fue Lorena Herrera quien contó cómo fue la terrible experiencia que vivió con el productor. Aquí los detalles.

Lorena Herrera recuerda su polémico casting con Sergio Andrade

Fue hace unos años durante una entrevista con Yordi Rosado, que Lorena Herrera recordó cómo fue el casting que le hizo Sergio Andrade y habló de la experiencia que vivió al lado de Gloria Trevi.

La recién finalista de MasterChef Celebrity México confesó que tuvo un encuentro nada agradable con el productor y la cantante y es que reveló que conoció a Gloria Trevi en un restaurante y le dio que un "gran productor" quería verla para poderla lanzarla como una estrella.

En ese momento a Lorena Herrera le pareció buena idea, sin embargo, al finalizar la plática Gloria Trevi le dijo que cuando terminara la entrevista se tenía que quitar la ropa para que Sergio Andrade la viera.

“Me dijo que venía con un gran productor y me acaba de ver, que en el casting me iba poner a actuar, de muchas diferentes cosas, a cantar y a bailar, pero al final te tiene que ver si ropa, ahí yo brinqué, ¿cómo?”

Sin embargo, argumentó que la "terapeó" y convenció pues le dijo que se imaginara que estaría en una película con Al Pacino y que ahí tendría que tener una escena íntima entre otras cosas. Lorena Herrera accedió y comentó que Sergio Andrade la citó en un hotel horrendo y aunque al principio se negó a quitarse la ropa, lo hizo porque Gloria Trevi estaba escondida en el baño llorando porque perdería su trabajo si ella no se quitaba la ropa.

“En un hotel horrendo, hice el casting y al final si me lo pidió (que me quitara la ropa) y le dijo que no, y ella se puso a llorar, me dijo que iba perder el trabajo sino lo hacía, me dio cosita, yo era medio salvaje, dije ‘si este tipo me trata te tocar, aquí lo golpeo’, además estaba mi hermano”

Pese a todo, aseguró que Sergio se portó “muy correcto “y finalmente le pidió que se vistiera por lo cual creyó que quizá no había nada raro, sin embargo, aseguró que fue seleccionada por Sergio Andrade y le llamaron para firmar contrato con ella y lanzarla con toda la imagen de Gloria Trevi, sin embargo, finalmente decidió declinar su propuesta, pues la previnieron del exproductor.

“Ya después conozco a Jaime Moreno, Blanca Estela comenzó a ser mi representante, les conté toda la historia y los dos me dijeron exactamente lo mismo, no sé cómo lo sabían, pero ambos me dijeron él es un enfermo que le gusta ver las mujeres, y cuando me llamaron dije no voy a firmar ningún contrato”, finalizó.