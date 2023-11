MAZATLÁN.— Ana Araujo, la todavía presunta esposa de Pablo Lyle, nuevamente presumió la feliz y enamorada que está de su nuevo novio, pese a que el actor continúa preso en una cárcel de Estados Unidos tras ser acusado por el homicidio involuntario de Juan Hernández, ocurrido en 2019.

Asimismo, supuestas fuentes cercanas habrían revelado que ya vive juntos; por lo que con estos nuevo detalles Ana Araujo “confirma” que va muy en serio su decisión de rehacer su vida sentimental.

Esposa de Pablo Lyle, deja ver lo enamorada que está de su novio

Fue el pasado mes de septiembre cuando la “esposa” del ex galán de telenovelas hizo público su romance con un fotógrafo de nombre Marco Lavín, mediante la publicación de algunas fotografías.

Sin embargo, en aquella ocasión la respuesta de los usuarios no fue tan buena, ya que le llovieron las críticas.

Pero a pesar de ello, una vez más Ana Araujo presumió lo enamorada que está de su novio.

Y, a través de su cuenta de Instagram, compartió unas imágenes en las que no solo mostró lo enamorados que están, sino que también dejó entrever que ni los ataques ni los reclamos de internautas han afectado su nueva relación sentimental.

“¿Así o más cursi mi separador?”, fue el mensaje con el que acompañó la romántica foto en la que se aprecia un libro con un separador compuesto por tres fotografías de ella con su nuevo novio.

¿Esposa de Pablo Lyle ya vive con su nuevo novio?

Otro detalle que generó las críticas en contra de la también influencer, fue que recientemente se rumoreó que ya vive con Marco Lavín.

Y es que de acuerdo con la revista TVyNovelas, “amigos cercanos” al fotógrafo indicaron que la pareja desea vivir bajo el mismo techo, pero todavía no es el momento.

“Marco y Ana todavía no viven juntos, aunque así lo desean. Si no han dado este importante paso es porque todavía no están totalmente listos para llevar su relación al siguiente nivel”, reportó la revista de espectáculos.

Pese a que Ana Araujo se ha mantenido hermética respecto a dar detalles sobre su vida sentimental, sí ha evidenciado su relación con su nuevo novio en redes sociales, por lo que “cuando den el paso” seguro lo dejará ver en sus historias de Instagram.

¿Ana Araujo y Pablo Lyle ya se divorciaron?

El mismo medio impreso hace casi dos meses atrás, reportó que Pablo Lyle y Ana Araujo habrían iniciado el proceso de divorcio antes de que el actor recibiera su sentencia de 5 años y 8 más de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario.

“Ambos decidieron separarse en común acuerdo para que ella no atara su vida a la de él, al menos sentimentalmente”, explica la revista de circulación nacional.