CIUDAD DE MÉXICO.— Adela Micha y Maryfer Centeno una vez más se han visto envueltas en una polémica que las ha colocado en la mira.

Y es que la grafóloga, quien hace un tiempo trabajó en un programa a cargo de la periodista, ahora la acusó de no remunerarla por su trabajo.

Además, la especialista en lenguaje corporal señaló la falta de protección de parte de quien fuera su jefa. Debido a estos señalamientos, la periodista reaccionó y le respondió de forma contundente a Maryfer.

Maryfer Centeno afirma que Adela Micha la humilló y no le pagó

Fue a principios de este 2023 que, Maryfer Centeno se unió a los periodistas de espectáculos, Sebastián Reséndiz, Gil Barrera y Ernesto Buitrón para conducir el programa Se tenía que decir, el cual era transmitido por YouTube en el canal de La Saga, a cargo de Adela.

Sin embargo, su participación en dicha emisión se vio cancelada debido a un fuerte pleito que protagonizó con la polémica vedette y actriz, Niurka Marcos.

En aquel entonces, Adela Micha afirmó que Maryfer Centeno se fue sin decir “adiós”, pero ahora la especialista en lenguaje corporal reveló que no se sintió apoyada por la también presentadora de TV tras el conflicto que tuvo con la exesposa de Juan Osorio.

Asimismo, la grafóloga comentó que en aquel entonces decidió no regresar al programa tras hablar con la periodista sobre lo sucedido y sentirse muy “humillada”.

Y es que supuestamente Adela no sólo no la defendió públicamente, sino que tampoco le pagó por su trabajo.

“La forma en que se expresó de mí Adela Micha, yo creo que no es lo adecuado. Creo que definitivamente cuando veo que se expresa así de mí, de loca regreso. Yo siempre he sido muy agradecida, cada programa le escribía para darle las gracias… la gente hasta se enojó y le reclamó a Adela porque todos vieron lo que pasó”, detalló la joven especialista.

Maryfer Centeno también afirmó que se puso en contacto con la expresentadora de Televisa para aclarar la situación, pero el resultado fue mucho peor.

“Hable con ella (Adela Micha) y me sentí sumamente humillada. Definitivamente fue muy complicado para mí porque no estoy acostumbrada a que me hagan groserías… la forma en que me dijo que todo lo que pasaba en La Saga sólo tenía que pasar por ella y textualmente dijo que solamente ella podía tener un papel protagónico”, mencionó la grafóloga.

Maryfer Centeno exhibe a Adela Micha, la periodista le debe al SAT

La especialista en lenguaje corporal manifestó que además de que Adela no remuneró su trabajo, también le debe al SAT o eso insinuó al decir que la periodista tiene pendientes fiscales

“Deja tú que no me pague a mí, creo que ni al SAT le ha pagado, una cosa así terrible. Es cierto, tenemos fuentes. Dios quiera que llegue a un arreglo, de verdad”

No obstante la especialista no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce a cuánto asciende la supuesta deuda que tendría la periodista.

Adela Micha le responde a Maryfer Centeno

Fue mediante una reciente emisión de su programa transmitido por YouTube que Adela Micha le respondió a Maryfer Centeno.

La periodista inició destacando que la grafóloga no presentó una renuncia formal, sino que simplemente dejó de asistir al programa que se transmitía los días lunes por la noche.

De igual modo, la exconductora de Televisa reconoció no haber pagado a Maryfer, pero argumentó que fue la grafóloga quien se acercó a ella para pedir aparecer más en el canal La Saga.

En cuanto a su presunta deuda con el SAT, Adela Micha no quiso ahondar en el tema y se limitó a advertir ue de persistir el desacuerdo, podría hacer públicos los mensajes intercambiados con la grafóloga.

Dejando entrever con este comentario que la exhibiría o en el peor de los casos que demostraría que Maryfer Centeno miente.

“Uno: No puede tener acceso a mi información. Dos: Sabe más que yo. Tres: Habría que investigar por qué tiene acceso a esta información. Cuatro: Maryfer, sabes muy bien cómo sucedieron las cosas”, externó Adela con evidente disgusto.

Finalmente, la periodista sentenció que no volvería a hablar más de dicho tema ya que no le genera interés.