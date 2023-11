Yolanda Andrade ha hablado abiertamente sobre la presunta relación que tuvo con Verónica Castro hace ya varios años, y aunque la actriz y cantante nunca ha reconocido públicamente su romance, la conductora de “Montse y Joe” ha revelado en diversas ocasiones cómo fue su amorío, los viajes que hicieron y hasta la boda que tuvieron.

Ahora, tras las declaraciones que hizo “Vero” al decirle que ella era “bromista” por decir cosas muy personales, Yolanda Andrade rompió el silencio y habló sobre toda esta polémica.

Yolanda Andrade revela sentir amor por Verónica Castro

Durante un encuentro con los medios, Yolanda Andrade reconoció que todavía siente amor por Verónica Castro, con quien sostuvo una relación amorosa a inicios de los años 2000, y hasta se casaron de forma simbólica en una ceremonia en Ámsterdam, a pesar de que la actriz se ha empeñado en negarlo categóricamente, pues sin importar estas declaraciones, la conductora aún tiene presentes algunos de los recuerdos que compartió con su expareja.

“Sí, por supuesto que sí, amor, claro… yo siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas… Bueno, la más bonita fue con la Montse (Oliver)”, reconoció:

“Todas han sido importantes, pero ha sido la más sacrificada, ha pasado todos los tiempos conmigo, gracias a Dios”.

Y aunque aseguró que con Oliver fue con quien vivió en noviazgo más bonito, también reveló qué fue lo que la llevó a enamorarse en “la Vero”, pues destacó que la conquistó su gran humor.

“Uy… pues su simpatía, su humor, su talento… no sé, era una mujer muy divertida”, destacó.

Sin embargo, no dejó pasar desapercibido el hecho que, desde hace mucho, desconoce el comportamiento de Verónica Castro, debido a la forma en que ha hablado de ella, como sucedió a principios de mes, cuando dijo que Yolanda Andrade es una persona bromista y, por ello, ha inventado la historia de que entre ellas hubo una relación, por lo que la conductora de “Montse & Joe” salió en su defensa propia asegurando que no era ninguna mentirosa.

“La veo muy diferente, hace mucho que la desconozco, (y) soy bromista, pero yo no soy mentirosa, ya me cansé del ´ella dijo´, ´yo dije´, te repito, yo te podré decir las bromas que quieras, pero soy responsable de mis palabras y yo nunca he dicho ninguna mentira”, precisó.

También destacó que, en este momento, tras todos los problemas de salud que ha enfrentado se ha dado cuenta que hay cosas más importantes por las que preocuparse en la vida, por lo que no desea más que el mayor número de bendiciones y buena salud para la actriz.

“De mi corazón siempre todos los mejores deseos para ella, especialmente, de buena salud, para ella y para todos”, indicó.

