EL SALVADOR.— Hace menos de un mes, Linda Cruz se encontraba celebrando su boda. Pero ahora la conductora deportiva está sufriendo la muerte de su esposo, José Miguel Espinal, con quien se casó el pasado 18 de noviembre en una ceremonia en la playa.

Mediante un desgarrador mensaje compartido en redes sociales, la presentadora de TV dio a conocer la lamentable noticia de la pérdida de su marido.

Muere esposo de la conductora deportiva, Linda Cruz, a días de haberse casado

En su cuenta de cuenta de Instagram, Linda Cruz compartió un par de imágenes en las que mostró cómo se despidió de su esposo, con quien hace tan solo unas semanas atrás tenía planes de formar una familia.

Asimismo, a través de un conmovedor mensaje la conductora deportiva expresó su tristeza ante la ausencia de José Miguel Espinal.

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban?…”, inició escribiendo Linda.

La presentadora prosiguió afirmando que no puede entender por qué murió, pero aceptaba “la voluntad de Dios”.

De igual manera, Linda Cruz indicó que estaba confiada de que su marido cumplió su “misión ” en este mundo.

“Esto no es un adiós, es un hasta pronto… No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti”, puntualizó la conductora de TV.

La presentadora de deportes decidió finalizar su dedicatoria agradeciendo a su difunto esposo por el amor que le brindó y por la historia de amor que vivieron.

“Gracias por enseñarme a amar genuinamente y con toda el alma. Gracias por darme la historia de amor más intensa, pura y sincera…”, indicó la salvadoreña.

Linda Cruz también manifestó que se siente satisfecha de haber cumplido su promesa; la de “ser la mejor esposa“, que aunque duro poco, José Miguel tuvo tiempo para reconocerlo e incluso expresarle que era “la esposa perfecta”.

“Te amo más de lo que imaginas, me quede con la satisfacción que te lo demostré a día a día, siempre te prometí que iba a ser la mejor esposa y el poco tiempo que Diosito nos permitió estar juntos, me permitió serlo y siempre me decías: ‘sos la esposa perfecta’”.

La conductora deportiva concluyó su mensaje afirmando que se queda con los mejores recuerdos de su esposo.

“Me quedo con tu sonrisa, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado”.

¿De qué murió el esposo de la conductora deportiva, Linda Cruz?

Hasta el momento se desconoce la causa de fallecimiento del piloto de aviación, José Miguel Espinal, esposo de Linda Cruz, conductora salvadoreña de la cadena Tigo Sports.

No obstante, en redes sociales circulan versiones extraoficiales que señalan que, la posible causa de muerte de José Miguel esté íntimamente relacionada con un posible ataque al corazón mientras dormía.

Sin embargo, se espera que en los próximos días los medios internacionales revelen información sobre el deceso del piloto de vuelos comerciales.

¿Quién es Linda Cruz?

Luego de que la presentadora de deportes realizará este pasado 7 de diciembre una ceremonia privada en el cementerio en el que ahora descansan los estos de quien en vida fuera su esposo, (José Miguel Espinal), varios cuestionaron quién es la viuda.

Linda Cruz, es una conductora de El Salvador que cuenta con un gran conocimiento sobre el mundo deportivo. Además en dicho país ha forjado una larga carrera como presentadora de televisión.

Pero desafortunadamente su nombre le está dando la vuelta al mundo, luego de que ella misma confirmará el pasado 6 de diciembre la muerte de su esposo —y con quien llevaba una relación de varios años— a semanas de haberse casado.