CIUDAD DE MÉXICO.— La actriz Itatí Cantoral volvió a cantarle a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre de 2023.

Y tras la particular interpretación que tuvo hace algunos años, misma que quedó grabada en la memoria de cientos de mexicanos; su participación se convirtió en una de las más esperadas.

Sin embargo, está vez que la también intérprete de la icónica villana ‘Soraya Montenegro’ estuvo de frente a la Virgen de Guadalupe, las cosas cambiaron.

Así fue como Itatí Cantoral le cantó a la Virgen: “La Guadalupana”

En compañía de su hija María Itati, la actriz de la telenovela “María la del barrio”, acudió a la Basílica de Guadalupe, para interpretar la famoso canción “La Guadalupana”.

Solo que a diferencia de años atrás, Itatí Cantoral sí cantó de manera “exitosa” el tema.

De igual modo, su hija quien recientemente cumplió 15 años, también tuvo una interpretación “impecable”. Por lo que ambas recibieron los aplausos y elogios por parte de los presentes y posteriormente en redes sociales cuando este momento se viralizó.

Y aunque la mayoría de los cibernautas emitieron comentarios positivos sobre el dueto de “las Itatís”, otros más no pudieron evitar comparar esta ocasión con la que la actriz dio de qué hablar al cantar de un modo muy particular.

Pese a que varios se dijeron contentos con la forma en la que Itatí Cantoral le cantó a la Virgen de Guadalupe, también reconocieron que la versión de 2016 estuvo mucho más divertida e inolvidable.

Hoy se cumplen cuatro años de que el chamuco intentó poseer a Itatí Cantoral mientras le cantaba a nuestra virgencita santa.#FuerzaItatí #VirgenDeGuadalupe



pic.twitter.com/ZjUB4kAz2c — Mon® (@UnnaTuitera) December 12, 2023

¿Itatí Cantoral vuelve a cantar “La Guadalupana” mal?

En las primeras horas de este 12 de diciembre, el nombre de la actriz Itatí Cantoral se hizo tendencia de X (antes Twiitter) debido a los elogios que logró tras su interpretación a la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, mediante dicho hashtag también se dejó al descubierto que Itatí volvió a cantar mal el “La Guadalupana”.

No obstante, en esta ocasión no fue su tono de voz lo que generó las críticas, sino el no saberse la canción, ya que la actriz y su hija cambiaron la letra.

Y es que en lugar de decir: “Y acercose luego.

Y acercose luego.

Y acercose luego al oír cantar”.

“Las Itatís” dijeron: “Se acerco de lejos.

Se acerco de lejos.

Se acerco de lejos al oír cantar”.

Esta noche escuchamos a Itatí Cantoral y su hija, María Itatí Cantoral, unir sus voces y cantar "La Guadalupana". 🤩 Continúa disfrutando de las #MañanitasALaVirgen

¿Itatí Cantoral le cantó a la Virgen de Guadalupe “borracha”?

Fue hace siete años cuando la actriz de 48 años interpretó de una forma muy “extraña” el tema “La Guadalupana”.

En aquella ocasión, debido a la forma tan particular en la que le cantó a la también conocida como ‘La Morenita’, varios consideraron que Itatí Cantoral lo hizo en presunto estado de ebriedad.

Y es que para muchos fue muy “raro” escuchar que en algunos momentos de su interpretación cambió de manera extraña el tono de voz.

Como era de imaginarse, este icónico momento desató todo tipo de memes y comentarios; y a pesar de los años, éste sigue siendo recordado.

Cabe destacar que, Itatí Cantoral es muy devota de la Virgen de Guadalupe, ya que hace casi 16 años le pidió a ‘La Morenita’ que le cumpliera el deseo de ser madre, y que si esto pasaba, llamaría a su hija María, lo cual ocurrió.