CIUDAD DE MÉXICO.— Flor Rubio está siendo víctima de una “ola” de burlas, esto luego de que se diera a conocer que no fue invitada a la posada de TV Azteca, que el propio Ricardo Salinas Pliego preparó (como cada año).

Debido a que la conductora del programa Venga la Alegría se convirtió en blanco de burlas, ella misma decidió intentar parar los ataques en su contra.

Sin embargo, el modo que eligió solo le valió la crítica, ya que la expresentadora de espectáculos de Televisa reveló el nombre de otras figuras de la farándula que tampoco recibieron invitación por parte del presidente de TV Azteca.

Flor Rubio responde a burlas; no fue invitada a la posada de TV Azteca

Luego de que se filtró que Flor Rubio no fue invitada a la posada de TV Azteca, las burlas de inmediato se hicieron presentes, por lo que esto desató la furia de la periodista de espectáculos.

Cansada del ataque de sus detractores no ha dudado en responderles. A través de redes sociales confirmó que no estaba en la lista de invitados de la televisora del Ajusco, que celebró en pasados días su famosa cena navideña 2023.

Pero Flor Rubio reveló que no fue la única, pues un par de colegas suyas y aprendices de Paty Chapoy tampoco fueron solicitadas.

Fue tras esto que comentó que Mónica Castañeda y Linet Puente tampoco compartieron la mesa con el magnate Salinas Pliego.

“¿Por qué muchos canales de chismes y espectáculos dicen que no te invitaron a la posada de TV Azteca porque eres incómoda?”, leyó entre las preguntas que sus seguidores le estaban realizando en su espacio radiofónico.

A lo que la ex conductora del programa La Oreja dijo que en esta ocasión la cena se llevó al cabo de distinta forma, ya que se invitó a personas de otros canales y rubros y no a tantas de espectáculos como en años pasados.

“En efecto no estaba en la lista, lo cuál es obvio, ¿no? Por qué no salí en las fotografías y no estaba invitada. Pero no fui la única, había muchos otros compañeros que tampoco fueron invitados porque ahora la comida tenía a gente de Canal 40, a gente de noticias, gente de entretenimiento. No fue como en otros años que había mayor gente de entretenimiento…”, detalló Flor Rubio.

Y agregó: “O sea no se trata de que sea incómoda sino que tenían una lista mucho más reducida”.

Pese a las explicaciones, las burlas a la presentadora de TV Azteca no han parado, pues algunos señalan que no estaría “tan bien parada en la empresa” como aparenta o cree.

