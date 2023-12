MONTERREY.— De manera sorpresiva Adal Ramones y Poncho de Nigris fueron captados protagonizando un polémico vídeo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Y es que nadie imaginó ver a los originarios de Monterrey, Nuevo León, discutiendo acaloradamente a las afueras del aeropuerto de su ciudad natal. Asimismo, para muchos generó intriga el intercambió de aspavientos que tuvieron durante unos instantes.

Y aunque los famosos no llegaron a los golpes, tanto Poncho como Adal se mostraron muy molestos, incluso se levantaron la voz pese a estar en plena vía pública y sabiendo que podían ser grabados como sucedió.

Adal Ramones y Poncho de Nigris y protagonizaron fuerte pelea

La mañana de este 13 de diciembre, el nombre de Adal Ramones se hizo tendencia en X (antes Twitter).

Esto a raíz de que se viralizó una grabación de unos cuantos minutos en la que se puede observar al exconductor del programa Otro Rollo discutiendo con el exparticipante de La Casa de los Famosos México, a las afueras del Aeropuerto de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento entre Poncho de Nigris y Adal Ramones habría ocurrido la tarde del martes 12 de diciembre.

Asimismo, la persona que grabó a los conductores de TV, debido a que se encontraba dentro de un automóvil y a una distancia considerable, solo pudo confirmar que se trataba de una fuerte pelea en la que presuntamente el también integrante del ‘Team Infierno’ le reclamaba algo a Ramones.

▶ Captan a Adal Ramones y Poncho de Nigris discutiendo al exterior del Aeropuerto de Monterrey.



📸: Especial pic.twitter.com/9xMShC5wre — @telediariomty (@telediariomty) December 13, 2023

No obstante, luego de que se difundiera este clip, Poncho a través de su Instagram reveló el motivo de su discusión con Adal.

Poncho de Nigris revela por qué se peleó con Adal Ramones aeropuerto de Monterrey

En sus historias de Instagram, Poncho de Nigris explicó cómo fue que él y Adal Ramones se vieron envueltos en un escándalo.

El relato del intérprete de “Putazos o Que?” inicia cuando se encuentra con el también comediante y éste está hablando por teléfono por lo que no nota la presencia de Poncho.

No obstante, De Nigris advierte que encarará a Adal a su llegada a Monterrey.

“No saben a quién me encontré después de todo lo que ha pasado, pero no me ha visto el wey. Llegando a Monterrey lo voy a agarrar. ¿Quién es?”, dijo Poncho en un vídeo compartido en su red social.

Poncho de Nigris prosiguió contanto que una vez que arribaron a Monterrey, fue en busca de Adal Ramones para reclamarle por lo que había dicho de él.

“Esperé al Adal Ramones… venían grabando, entonces me le acerqué por atrás y le dije ¿Qué onda wey?, dime en la cara todo lo que dijiste, aquí estoy…”, externó el regio.

Y agregó: “Empezamos a platicar y me dijo, no ya pasó mucho tiempo. Y le dije, no te hagas pen#$%&*, lo único que quiero es que me lo digas en la cara”.

Poncho de Nigris confesó que se quería reír cuando Adal Ramones se exaltó y parecía que quería comenzar a lanzar golpes. Sin embargo, el exparticipante del exitoso reality show de Televisa mencionó que consideró que ya no estaba para dar ese tipo de “show” en público.

“Me estaba cag$%&*! de risa por dentro y dije: ‘le voy a arrancar la peluca, le voy a dar un put#*$%&. Pero no, la neta ya no estamos para esos trotes”, aclaró Dee Nigris.

El esposo de Marcela Mistral también argumentó que mientras él se sintió “ridículo” de protagonizar una pelea con Adal; el también actor se envalentonó cuando vio que lo estaban captando.

“Me sentí como ridículo porque ya está veterano y está chiquito. Cuando vio que lo estaban grabando se me puso picudillo. Mentadillas de madre tranqui y ya”, relató el hermano de los exfutbolistas Aldo y Antonio de Nigris.

¿Qué dijo Adal Ramones de Poncho de Nigis?

Quizás algunos desconocen que Ramones y De Nigris vienen arrastrando una vieja rencilla, la cual resurgió tras ciertas declaraciones realizadas por Poncho cuando estaba en el reality show La Casa de los Famosos México.

Y es que al parecer para Poncho de Nigris, Adal Ramones es una “mala persona”.

Tras esta pasado declaración, en redes sociales internautas revivieron vídeos en los que Adal señala que De Nigris no tiene talento: ¿Qué hace ese cuate…?