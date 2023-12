CIUDAD DE MÉXICO.— Fue el pasado mes de noviembre cuando la conductora de TV y novia de Juan Soler, Paulina Mercado confirmó que se sometería a una delicada cirugía para extirparle un tumor en el cerebro.

Recientemente, dicha operación fue realizada, pero un día después de la intervención quirúrgica se empezó a especular sobre si la ex presentadora de Imagen Televisión se encontraba en terapia intensiva.

Sobre el estado de salud de la exconductora del programa Sale el sol luego de su cirugía esto es lo que se sabe…

Paulina Mercado estaría en terapia intensiva luego de una delicada cirugía

Fue el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien reveló que su excompañera fue operada y salió del quirófano la tarde de este pasado lunes 11 de diciembre.

Asimismo, el también presentador de TV comentó que Paulina Mercado podría ser ingresada a terapia intensiva durante dos días, pese a que en la cirugía todo salió muy bien.

No obstante, Gustavo Adolfo señaló que por protocolo y debido a lo delicado de la zona en la que fue sometida a la operación tendría que quedarse en terapia intensiva.

Pero el conductor de programas como De primera mano o El minuto que cambio mi vida no fue el único que habló sobre la intervención a la que se sometió Paulina.

Ana María Alvarado, también argumentó que la novia de Juan Soler podría permanecer en terapia intensiva un par de días.

“Me estaba comentando que no estemos con pendiente porque le hacen la operación y luego la dejarán uno o dos días en terapia intensiva, no por gravedad, para que no salga el chisme, sino por protocolo, porque es una operación delicada. La van a dejar los días que los médicos consideren pertinente, no es por gravedad”, destacó la periodista de espectáculos.

¿Por qué Paulina Mercado, novia de Juan Soler, fue operada?

A principios de noviembre de este 2023, la conductora de TV, Paulina Mercado, confesó que tenía un tumor cerebral.

En un vídeo en el que se hizo acompañar de su novio, el actor Juan Soler, la presentadora de TV dio a conocer que necesitaba una operación para extirparle la parte afectada.

De igual modo, Paulina Mercado manifestó que a pesar de que estaba en tratamiento desde el 2022, tenía que ser intervenida quirúrgicamente.

Y debido a lo delicada que era la cirugía, la ex conductora del programa Sale el sol reconoció que tenía un poco de miedo.

Pero a días de la operación, se ha reportado que todo salió bien y ahora se encuentra bajo supervisión médica y en proceso de recuperación.