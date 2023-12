CIUDAD DE MÉXICO.— Una vez más, Shanik Berman volvió a romper en llanto debido a la polémica que se encuentra protagonizando con Juan José Origel.

Si bien, la periodista de espectáculos ya solucionó sus problemas con el apodado ‘Pepillo’, ella sigue siendo “víctima” de ataques, pues ahora generó la crítica en su contra debido al modo en como le ofreció disculpas a su colega.

Y es que para muchos fue realmente muy vergonzoso y hasta “humillante” ver como la también colaboradora del programa Hoy se arrodilló ante ‘Pepillo’ Origel para pedirle que la perdonará y volvieran a ser amigos.

Shanik Berman rompe en llanto tras los ataques que ha recibido por pedirle perdón a ‘Pepillo’ Origel de rodillas

Recientemente, Shanik Berman acudió al programa Con permiso para ponerle fin a su pelea con ‘Pepillo’ Origel.

Asimismo, con lágrimas en el rostro, la periodista de espectáculos indicó que quería ofrecerle una disculpa a su amigo, pues ya no quería estar distanciada de el.

Sin embargo, nadie imaginó que las disculpas de Shanik incluyeran un acto vergonzoso, pues de manera inesperada se arrodilló frente a Origel y le pidió que la perdonara.

Tras este incómodo momento, Juan José le aclaró que su disputa era cosa del pasado.

No obstante, este insólito momento generó las burlas, comentarios, pero sobre todo ataques contra la rubia conductora de TV.

Y es debido a la ”ola” de críticas que, la colabora del matutino de Televisa, en una emisión del programa de Maxine Woodside no pudo contener las lágrimas y se soltó a llorar, pues afirmó estar muy triste por todos los comentarios que se desataron en redes sociales tras pedirle disculpas a su amigo.

De igual modo, Shanik Berman admitió que quizás arrodillarse fue demasiado, pero los ataques que estaba recibiendo por ello ya le estaban afectan su salud mental.

“Estoy muy triste porque me han hecho pedazos y a lo mejor con justa razón. Estoy teniendo ataques de ansiedad”, detalló la presentadora de TV.

Y visiblemente afectada dijo lo que la tiene muy mal: “Dicen que no tengo dignidad. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que soy un asco, que no valgo nada”.

Vicky López, Ernesto Buitrón y Maxine Woodside optaron por apoyar a Shanik por el mal momento que está pasando y le sugirieron que ignorara a los haters.