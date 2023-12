El actor estadounidense Jonathan Majors fue declarado este lunes culpable de agresión y acoso por atacar a su entonces novia en un automóvil. No obstante, el jurado, compuesto por seis personas, determinó que Majors no era culpable de otros dos cargos que requerían que los fiscales demostraran que había actuado con intención.

Majors, de 34 años y protagonista de “Creed III” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, estaba acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer tras una llamada a la policía por una disputa doméstica el 25 de marzo, por la que fue detenido y después puesto en libertad.

ÚLTIMO MINUTO 🚨 Un jurado ha encontrado culpable al actor #JonathanMajors de los cargos de delito menor de agresión en tercer grado y acoso. Un juez dictará sentencia en una próxima audiencia. pic.twitter.com/IwHRUtioBB — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) December 18, 2023

El actor, que hoy vestía un traje gris, no reaccionó visiblemente al veredicto, aparte de entrecerrar ligeramente los ojos y arrugar la frente, según The New York Times.

Durante el proceso de dos semanas, el actor no testificó. Pero sí lo hizo su ahora exnovia, Grace Jabbari, quien describió en detalle el altercado que dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

Con este veredicto la carrera cinematográfica de Majors se complica. En los últimos meses, el actor ha perdido contratos de publicidad y gestión de proyectos.

SE VIENE EL RECAST



Con #JonathanMajors fuera de juego, el papel de Kang está vacío, teniendo la situación como la tienen, y estando en pleno multiverso, lo mejor sería hacer un recast del personaje



Porque lo importante es el personaje, no el actor



Quién será el nuevo #Kang? pic.twitter.com/rb2fOxM8VR — El Templo del Geek 🎬🍿 (@templo_del_geek) December 18, 2023

