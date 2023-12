MONTERRREY.— Recientemente en redes sociales se difundieron una presuntas fotografías íntimas de Marcela Mistral, la influencer regiomontana, quien también está casada con Poncho de Nigris.

Como era de imaginarse, la también exconductora de TV enfureció por la filtración de dichas imágenes. Por su parte, el exparticipante del reality show La Casa de los Famosos México también se pronunció al respecto y lanzó una amenaza contra los hackers que publicaron esa fotos.

Pero ¿realmente es Marcela? Esta es la verdad sobre las polémicas fotos íntimas de Marcela Mistral.

Marcela Mistral enfurece por “filtrar” fotos íntimas de ella

Fue mediante plataformas como X y Reddit que circularon supuestas fotos íntimas de la esposa de Poncho de Nigris.

Sin embargo, esta “filtración” llegó a otras redes sociales, y por supuesto a los ojos de Marcela Mistral, quien al conocer el aumento de búsquedas del término “pack Marcela Mistral” en ambas plataformas, y posteriormente en otras, causó que reaccionara con gran enojo.

Y, mediante una transmisión en vivo en redes sociales, la influencer se dijo furiosa, pero también lamentó ser una víctima más de este delito.

Asimismo, Marcela aclaró que no se trató de una “divulgación”, sino de que su imagen fue alterada, ya que las fotos no son reales sino que fueron creadas con AI, es decir Inteligencia Artificial.

“No entiendo la razón del por qué hacer este tipo de daños, insisto, no son filtraciones de imágenes porque no existen”, dijo con evitente enojo la regiomontana.

De igual modo, la exconductora de Multimedios explicó que las fotos originales las tomaron de su Instagram y las modificaron con el fin de afectar su imagen.

“Si tú buscas en mi perfil de Instagram esas fotografías originales, las vas a encontrar, fueron tomadas y modificadas con alevosía, ventaja y morbo para afectarme de sobremanera, es un tema real y muy grave lo que está sucediendo con la modificación de Inteligencia Artificial”, detalló la influenccer.

La esposa de Poncho de Nigris sin especificar cuándo o qué tipo de acciones legales tomará, Marcela Mistral afirmó que recurría a las instancias que estén a su alcance para que su imagen no sea “pisoteada”.

“No es risa, no es broma y es muy delicado y peligroso también… Yo voy a proteger lo mío. No puedo permitir que sea pisoteado por alguien que no sabe que hacer con su vida y lo único que hace es hacerle daño a los demás”.

Poncho de Nigris, esposo de Marcela Mistral, tomara acciones legales

En una de sus recientes transmisiones en vivo, el también integrante del ‘Team Infierno’ fue fue cuestionado sobre el tema de las “fotos íntimas” de su esposa.

Sobre esta polémica, Poncho se mostró frontal y sin filtros, por lo que reiteró que lo sucedido es “un delito bien grave”.

“No sabes lo que va a pasar con eso. Ese es un delito bien grave”, externó el regiomontano.

De Nigris al igual que Marcela, lamentó que las figuras públicas estén a merced de hackers que, a través de plataformas de IA, en las que fácilmente alteran fotografías para dañar su reputación.