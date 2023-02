Adrián Marcelo hace comentarios gordofóbicos en programa de Karla Panini

MONTERREY.— Una vez más Adrián Marcelo desató las críticas en su contra luego de que se difundiera en redes sociales una grabación de su participación en el podcast de Karla Panini. El clip desató una gran cantidad de ataques hacia el conductor regiomontano, quien señaló de forma despectiva el porqué está mal estar "gorda".

Adrián Marcelo afirma mediante comentarios gordofóbicos que las mujeres con sobrepeso "están mal"

Este pasado miércoles 16 de febrero, se publicó un nuevo episodio del podcast "Mal Influencers", proyecto en el que participa Karla Panini y el personaje de 'Ernestina del Mar'.

Sin embargo, en el episodio 32 estuvo de invitado Adrián Marcelo, quien junto a los presentadores del programa hablaron de las personas con sobrepeso.

Adrián Marcelo una vez más hizo polémicos comentarios

No obstante, en redes sociales se viralizó un fragmento del programa, mismo en el que se le escucha al polémico conductor de Multimedios expresarse de manera despectivas de las mujeres "gorditas".

En el vídeo se puede observar al también youtuber indicando lo que haría si se le acerca una mujer con sobrepeso. Debido a que su respuesta resulta tan controversial, Karla Panini no puede evitar reír, aunque posteriormente intenta hacerlo cambiar de opinión, dejándole entrever que está mal lo que dijo.

"Me siento con la libertad de mandar a la ver#$%*/ a una gorda si se me acerca, la neta lo haría contento”, externó Adrián, a lo que Karla Panini le respondió: "No puedes".

El regiomontano explicó porque las mujeres con sobrepeso "están mal"

Pero Adrián Marcelo continuó explicándole a la ex "Lavandera" y al otro conductor el porqué estaba mal que las mujeres tengan sobrepeso

“Las gordas están mal Karla, si en algo vamos a estar de acuerdo, las gordas están mal”, se le escucha decir al también influencer.

Por su parte, Jaír Villarreal, en su papel de 'Ernestina del Mar', trató de aminorar el polémico comentario del regio comentando: es "por salud". Adrián Marcelo habría lanzado un comentario negativo contra una actriz con sobrepeso

Pero Adrián Marcelo siguió emitiendo comentarios gordofóbicos incluso habría lanzado una indirecta a la actriz y comediante Michelle Rodríguez, al argumentar que las personas con cuerpos grandes no deberían de estar en la portada de una revista, como lo hizo la actriz del programa "40 y 20".

"Porque ahora salen en revistas y posando, talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer una portada gorda, tragar, ¿cuál es el mérito de comer sin parar? No hay disciplina, no a las gordas”, expresó el presentador de TV desatando las risas en el foro

Karla Panini trató de concluir el tema resaltando que aunque ella es una persona con una vida fitness, entiende los nuevos estereotipos: "Lo que pasa es que cada quien respeta su cuerpo, cada quien valora su cuerpo". Karla Panini "no pudo evitar" reírse con los comentarios de Adrián Marcelo

Pero el exconductor del programa SNSerio interrumpió a la excomediante para decir: "A ver, pero somos el país número uno Karla en enfermedades cardiovasculares”, insistiendo que la obesidad y el sobrepeso son problemas de salud que deben erradicarse ya.

NO PUEDE SER QUE EN EL 2023 SIGA EXISTIENDO GENTE COMO ESTE PERSONAJE uD83EuDD2E pic.twitter.com/wHYsKUrJn4 — Nu (@PediaNu) February 17, 2023

Los polémicos comentarios de Adrián Marcelo generaron que su nombre se convirtiera en tendencia de Twitter, pues tras viralizarse su opinión sobre las mujeres con sobrepeso, los ataques en su contra le "llovieron".

Adrián Marcelo responde a críticas por sus comentarios gordofóbicos

Luego de su participación en el programa de Karla Panini, Adrián Marcelo escribió un breve comunicado a modo de respuesta a las críticas que recibió tras sus polémicos comentarios gordofóbicos. Aunque el youtuber volvió a generar los ataques en su contra, pues no se disculpó solo "respondió" el porqué de sus palabras despectivas. Adrián Marcelo reaccionó a las críticas con un polémico tuit

A través de Twitter, el regiomontano manifestó que lo que dijo en el podcast de la ex "Lavandera" solamente eran una broma de humor negro como acostumbra hacer. Sin embargo, al final de su mensaje Adrián Marcelo emitió unas palabras cargadas de sarcasmo.

“A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando... Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms”, escribió Adrián Marcelo.



A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms. — adrián marcelo (@adrianm10) February 17, 2023

