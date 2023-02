Exalumno de La Academia afirma que Magda Rodríguez mató a su mamá; Andrea Escalona le responde

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Escalona se mostró muy molesta luego de enterarse de la polémica declaración que realizó Daniel Riolobos, un exalumno de la octava generación de La Academia, quien acusó a Magda Rodríguez de haber matado a una mujer. En entrevista con varios medios de comunicación, la conductora del programa Hoy salió en defensa de su mamá.

Exalumno de La Academia acusa a Magda Rodríguez de haberle quitado la vida a una mujer

Este pasado martes 21 de febrero y mediante redes sociales, el cantante decidió hacer un fuerte señalamiento en contra de la fallecida productora Magda Rodríguez, a quien señaló como la culpable de la muerte de su madre.

Me preguntan los medios que si @magdaproducer mató a mi madre. La respuesta es #si. Y ahora su hermana y su pinche hija asquerosa manejan @programa_hoy. Que Dios las perdone #asesinas — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 21, 2023

A casi 13 años de haber participado en La Academia, Daniel Riolobos reveló las experiencias más dolorosas que vivió mientras estuvo en el reality show de canto.

El joven inició contando que estando en el programa le dieron la noticia del fallecimiento de su abuela, unas semanas después, su mamá se desmayó mientras él estaba sobre el escenario haciendo su interpretación.

Saben lo que es perder una madre?? Yo si. Y todo por un concurso de mierda. https://t.co/C0Fh5SOjg6 — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023

Al terminar de cantar, el exalumno de La Academia fue informado sobre lo que le sucedió a su mamá, quien al llegar al hospital fue diagnosticada con muerte cerebral.

En su publicación, Daniel Riolobos afirma que debido al lento actuar de los paramédicos, su mamá terminó sufriendo dicha condición. Asimismo, el cantante indicó que tiempo después la mujer falleció.

No obstante en Twitter, el exacademico acusó directamente a la productora de la generación de La Academia en la que el cantante participó, es decir, a Magda Rodríguez, a quien señaló que por el rating no atendieron a su mamá inmediatamente.

#LaPelu | ¡BOMBAZO! Daniel Riolobos @DanielRiolobos

PROMETE sacar trapitos al sol sobre productora y televisora...uD83DuDE31uD83DuDC47 pic.twitter.com/xC6ooOZQ0p — VivalaviMx (@VivalaviMx) February 22, 2023

Tras su fuerte señalamiento, internautas le pidieron pruebas de lo que dijo, pues a muchos les pareció muy delicada su acusación.

Con el afán de no ser señalado de “querer fama y querer llamar la atención”, el exalumno de La Academia compartido vídeos del momento en el que mientras él estaba cantando, su mamá se desvaneció.

Ahí está la prueba https://t.co/jTZ2ZaTzyl — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023

Andrea Escalona le responde al exalumno de La Academia que acusó a Magda Rodríguez

En un encuentro con medios de comunicación a las afueras de Televisa, Andrea Escalona visiblemente molesta habló de la acusación que realizó Daniel Riolobos en contra de Magda Rodríguez y el comentario ofensivo que hizo en contra de ella.

Les voy a contar todas las tranzas que hacia @magdaproducer y sus secuaces. Y toda la mierda y falsedad que hace @Azteca con @LaAcademiaMex — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 21, 2023

La conductora del programa Hoy inició afirmando su mamá no mató a nadie; asimismo, la presentadora recordó que su madre era una mujer trabajadora, pero con una gran calidad humana.

“Si el señor Riolobos cree que por mi culpa se murió su mamá, pues qué pena, lo lamento que crea eso. No fue por culpa de Magda, Magda no mató a nadie. Ustedes conocieron a Magda, una mujer de trabajo, con calidad humana...”, mencionó Andy.

“Si alguien se preocupó por su mamá, por él y todo, con todo y el reality, el rating y el show, fue ella. Antes que el trabajo ella tenía calidad humana”, agregó la conductora del matutino de Televisa.

Andrea Escalona me la pela. Pinche vieja operada y sin talento. Sino fuera por tu madre y tu tía no serías nadie. Demándame pendeja. Te reto. Al bote tendría que ir tú madre por matar a la mía. #vidaporvida asquerosa!! — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023

Andrea Escalona también manifestó que su mamá sí llevó a la mamá del exacademico al hospital, e incluso estuvo al pendiente de él y de la mujer.

“Lo único que hizo fue darle a este cuate una oportunidad en La Academia… lo único que hizo Magda en ese momento fue llevar a la mamá al hospital, atenderlo a él, estar al pendiente…Magda no tuvo nada que ver”, destacó Andrea Escalona.

Y así la paga. pic.twitter.com/s9nFqGCmYq — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 21, 2023

Finalmente, la conductora del programa Hoy pidió no darle relevancia a personas que le echan la culpa de la muerte de un ser querido a alguien más.

“Les pido que no le demos cabida a este tipo de gente...Yo también perdí a mi mamá trabajando y no por eso le echo la culpa a nadie. Hay un Dios que dice cuándo venimos y cuándo nos vamos”, puntualizó Andy Escalona.

¿Andrea Escalona piensa demandar al exalumno de La Academia que señaló a Magda Rodríguez?

La madre primeriza admitió que no estaba enterada del todo de lo que dijo Daniel Riolobos en contra de su mamá y ella, pero indicó que se empapará del tema y analizará si es necesario actuar legalmente en contra del exalumno de La Academia.

“No se vale decir esas cosas, no se vale difamar a alguien que no se puede defender y por supuesto que sí deberíamos tomar cartas legales, pero también no quiero darle bola a gente que no lo merece”, argumentó Andrea Escalona.

Pese a que la "advertencia" de la conductora del programa Hoy, el exalumno de La Academia volvió a utilizar su cuenta de Twitter para pronunciarse al respecto de las declaraciones de la hija de Magda Rodríguez, a quien volvió a ofender y retar que cumpla su demanda en contra de él.

Porque me odian?? Por decir la verdad?? — Daniel Riolobos (@DanielRiolobos) February 22, 2023

