La Academia: Jolette confirma cámaras secretas en los baños; revelan extorsiones y polémicos detalles

Yuridia reveló hace unos días que en La Academia había cámaras secretas en los baños de mujeres para vigilarlas en secreto, y ahora ha sido Jolette quien confirmó dicha información.

Luego de la polémica entre la cantante y Ventaneando por comentarios gordofóbicos, comenzaron a salir fuertes detalles sobre el reality y de acuerdo con varios periodistas y excolaboradores de la televisora, en La Academia había extorsiones, además del famoso catálogo de TV Azteca en el que tenían a varios alumnos. Aquí todos los detalles.

Jolette confirmó cámaras secretas en La Academia.

La Academia. Jolette habla de las cámaras secretas que había en los baños

Fue Gustavo Adolfo Infante quien reveló que, tras hablar por mensajes con Jolette sobre lo que había sucedido con su compañera y Pati Chapoy, le confirmó la versión de Yuridia sobre las cámaras secretas en los baños de La Academia, afirmando que tanto ella como Yuridia, Cynthia Rodríguez y Mario, habrían sido testigos de que eran vigiladas sin su consentimiento en las regaderas.

"Y me pone: 'es cierto lo las regaderas de la 'Academia' también lo vio Edgar y Cynthia, yo lo dije como hablé todo en su momento". comentó el conductor de Sale el sol

Jolette se pronunció en redes sociales sobre la polémica con Yuridia y reveló que ella le demostró su apoyo en privado, pues no tiene la necesidad de hacerlo público. La ahora influencer afirmó que la quiere como una hermana y que siempre estará con ella para apoyarla.

"Todos ustedes me están escribiendo y me están abrumando y saturando porque quieren que yo hable y de mi punto de vista con respecto a Yuridia ella es mi hermana y la quiero con todo mi corazón y me solidarizo por supuesto con ella, pero yo no tengo por qué hacerlo público ella y yo estamos en contacto. Yo desde el miércoles le mandé un audio, ella sabe que tiene mi cariño y respeto. Pero no me voy a involucrar", expresó.

¿Qué pasaba en los baños de La Academia? Exhiben situaciones "comprometedoras"

Fue de nueva cuenta que Poncho Martínez y Beto Flores, quienes exhibieron el supuesto catálogo de TV Azteca, que revelaron detalles sobre cómo funcionaba la producción de La Academia y las cosas turbias que pasaban dentro de los baños cuando los alumnos eran vigilados en secreto, pues ambos llegaron a acudir a los conciertos en diferentes generaciones.

A través de un vídeo de Youtube, Beto Flores, quien trabajó en la misma disquera que los participantes, reveló la razón por la que La Academia puso cámaras en los baños de mujeres a partir de la tercera generación.

"¿Qué pasa con las cámaras en el baño? Las pusieron a partir de la tercera generación de 'La Academia', porque se dieron cuenta en la primera y en la segunda que muchas veces los académicos, iban y se metían en los baños, se desconectaban los micrófonos y el chisme sabroso era dentro de los baños", mencionó Flores

Según Flores, en ocasiones, los alumnos de 'La Academia' se metían a los baños para ignorar a sus compañeros, otros se metían para platicar y otras veces, dentro de los baños se dieron varias situaciones un tanto comprometedoras como la que le sucedió a Edgar, un participante ciego que "destapó" parte de lo que sucedía en secreto dentro de las regaderas.

"En la octava generación en el baño de los hombres, estaba Édgar, un niñito que no podía ver, va al baño y se asusta porque empieza a oír voces y entonces se regresa y le dice al Komander y a Benja, 'oigan es que me da miedo porque se oyen voces en el baño y se supone que todos estamos aquí'", recordó Flores.

Y añadió: "Lo acompañan, entran al baño y se encuentran a Edu hincado con otro académico, y se quedan así como de que '¿y qué estaban haciendo?', y entonces él empieza a gritar 'no estábamos haciendo nada, estábamos aquí platicando'".

La Academia extorsionaba a los alumnos y sus familias; pedían millonarias cantidades

Tal parece que la polémica para La Academia y TV Azteca aún no acaba, pues ahora ha sido Daniel Riolobos quien arremetió fuertemente contra la televisora, Magda Rodríguez (QEPD) y Andrea Escalona.

El exparticipante asegura que por culpa de Magda Rodríguez, quien producía esa generación de La Academia, su mamá se murió en pleno concierto mientras él cantaba "amor eterno".

@DanielRiolobos si vemos el video completo desde que comenzaste a cantar la señora se sintió mal y esperaron a que terminaras para decirte. Yo considero que sí debieron interrumpir tu participación para que corrieras con tu mami. uD83EuDD26uD83CuDFFB??? Aquí el fragmento. En verdad fue lamentable. pic.twitter.com/vvDhVHDilp — Rogelio Castañeda (@RogelioCastZDF) February 22, 2023

Tras esta polémica, ahora ha sido Flor Rubio con Gabo Cuevas quienes hablaron sobre la polémica y afirmaron que dentro de La Academia, los mismos integrantes de la producción extorsionaban a los alumnos y a sus familias para que les dieran dinero y así pudieran continuar en el programa.

"Los programas no piden dinero, puede suceder que haya corrupción en personas que están trabajando en esos programas y que usando sus posiciones de poder pidan dinero a título personal"

Cabe mencionar que la también conductora de Venga La Alegría reveló que es probable que esto haya sucedido a espaldas de Magda Rodríguez, pues considera que ella no es capaz de cometer tal delito y mucho menos de matar a alguien como lo acusa Daniel Riolobos.

"Yo no creo que Magda lo haya hecho, pero lo que sí les puedo decir es que dentro del equipo había gente que hacía esos 'negocios', les decían 'yo te meto a 'La Academia', tu hijo avanza más si tú me das 80 mil, 100 mil, 40 mil o 50 mil pesos', eso sí pasó",

Además, revelaron que si notaban que la familia del alumno era "de dinero" lo extorsionaban con millonarias cantidades a cambio de permanecer en la competencia. Gabo Cuevas reveló que participantes como Paco Sazueta, esposo de Melissa Barrera, Gaby Luna, entre otros, fueron algunas de las víctimas del equipo de Magda Rodríguez.

"Gaby Luna fue la que me lo contó, es de Durango y su papá tenía muchos ranchos, es gente que trabaja al ganado. Otro caso, es el de Paco Sazueta, el esposo de Melissa Barrera, y Yamileth García, a mi me contaron que a sus papás les pedían dinero cada semana, alguien de la producción"