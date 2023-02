Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de su separación en el programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.— Andrea Legarreta y Erik Rubín impactaron al anunciar su separación tras 22 años de matrimonio.

Pese al complicado momento que se encuentra atravesando, la conductora del programa Hoy se presentó en el matutino de Televisa, y desde el inició de la emisión se mostró muy afectada por lo sucedido, incluso no pudo contener las lágrimas cuando Galilea Montijo le indicó que tiene el apoyo de ella y todos sus compañeros. No obstante, entre lágrimas la también actriz comentó que platicaría su situación.

Andrea Legarreta recibe el apoyo de sus compañeros del programa Hoy

El inicio del programa Hoy de este jueves 23 de febrero se tornó triste y solemne, esto como gesto de solidaridad con la conductora estelar, Andrea Legarreta, quien a través de un comunicado dio a conocer su ruptura con el cantante Erik Rubín.

En esta ocasión, la guapachosa canción de la revista matutina no se escuchó, por lo que tras unos minutos de silencio, Galilea Montijo tomó la palabra para dedicarle un pequeño y emotivo discurso a su compañera. La tapatía le recordó a Andrea Legarreta que cuenta con el apoyo de todo el equipo que conforma el matutino de Televisa.

Galilea Montijo emitió palabras de apoyo a Andrea Legarreta

Sin poder contener las lágrimas, ambas se fundieron en un abrazo al cual se unieron los demás conductores del show.

“Nos ven a todos juntos unidos como siempre... como saben nuestra amiga está pasando por un proceso difícil como persona... y con todo respeto, a veces uno tiene que dar la cara, sin que el mundo sepa lo que realmente nos esta sucediendo más allá de las cámaras... Sabes que estamos contigo, que somos familia... y que te queremos, amamos a tu familia...”, dijo Galilea Montijo entre lágrimas.

Andrea no pudo contener el llanto

Por su parte, Andrea Legarreta agradeció las palabras de su compañera y sin poder contener el llanto indicó que platicaría lo que esta sucediendo entre ella y su expareja sentimental.

La familia de #Hoy nos unimos con nuestra querida @AndreaLegarreta uD83DuDC97 pic.twitter.com/NM05ei5JZl — Programa Hoy (@programa_hoy) February 23, 2023

Andrea Legarreta rompió en llanto en el pleno programa en vivo al hablar sobre su ruptura con Erik Rubín

La también actriz inició mencionando que se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, pero la decisión que tomó se dio "desde el amor".

“No quiero hacer de esto un drama porque hay situaciones muy fuertes que están viviendo varias personas en el mundo... pero al final cada quién tiene sus dolores y tampoco considero que sea un tragedia, fue una decisión que es fuerte porque cuando amas tanto a alguien, a lo mejor de pronto sería más fácil después de un pleito o una decepción... pero aquí no es así”, expreso Andrea.

Asimismo, la conductora afirmó que su separación de Erik Rubín no tenía nada que ver con algo negativo o un pleito.

“A veces la gente habla sin saber y nosotros sabemos de nuestra relación. No es un pleito, lo único es la transformación de pareja”, reiteró la presentadora de TV. Andrea Legarreta en todo momento estuvo llorando

Andrea Legarreta destacó que podría haber una posibilidad de reconciliación, ya que no saben lo que pasará en el futuro, pues quizá se den cuenta que lo mejor es regresar.

Pese a su separación, la presentadora pidió que sigan creyendo en el amor, pues desde él pueden seguir adelante.

“No sabemos lo que pasará. Quizá la vida nos sorprende... Yo les pido que sigan confiando el amor, el amor es hermoso, es lo que nos mueve y no hay desamor...”, indicó 'La Legarreta' como le dicen sus compañeros. Aunque Andrea Legarreta no pudo ocultar que está devastada

La protagonista de la telenovela "Vivan los niños" terminó su intervención pidiendo respeto no solo para ella, también para su expareja y sus hijas, pues todos están aprendiendo a vivir esta nueva etapa en sus vidas.

"Mientras tanto pedimos respeto, en amor y en paz...", mencionó la conductora del matutino de Televisa.

Andrea Legarreta reveló lo que hizo Erik Rubín y ella antes de anunciar su separación

La conductora y actriz comentó que antes de dar a conocer la noticia de su separación ambos prendieron una vela, se abrazaron y lloraron mucho juntos.

No obstante, cuando Andrea Legarreta contó el último momento íntimo que tuvo ella y Erik Rubín, no pudor evitar romper en llanto, incluso se notaba que ya no podía shablar, pero debido a que se encontraba en una emisión en vivo tuvo que continuar.

“Ayer Erik y yo. juntos, antes de enviar el mensaje, encendimos una vela y nos abrazamos y lloramos mucho. Es difícil cuando dos personas se aman y esto pasa, pero es la manera más correcta. También como parejas se pierden muchas cosas, pero sigan creyendo desde el amor”, concluyó Andrea.

Una de las razones principales por las cuales un matrimonio culmina en divorcio es la ausencia de amor, pero *Andrea Legarreta* y *Erik Rubin* se separan “amándose”.

Creo que varios de la farándula repiten el mismo speech de “nos separamos amándonos”pic.twitter.com/7E8dK6EahO — cloudy uD83CuDF27uD83CuDF88 (@Nubiap38) February 23, 2023

