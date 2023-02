MasterChef México: ''Culpan'' al Chef JoséRa de la salida de la Chef Betty; esto se dice

CIUDAD DE MÉXICO.— Pese a que se desconoce cuándo y quiénes serán los concursantes de la nueva temporada de MasterChef México, la propia Chef Betty y el mismo JoséRa confirmaron que ya no serán parte del reality de cocina de TV Azteca. La noticia como era de esperarse causó gran revuelo, pero también intriga pues la razón por la decidieron decir adiós al proyecto todavía no está mu clara.

Ahora una nueva versión sobre "la verdad" del porqué los Chefs dejan el programa de cocina ha surgido.

MasterChef México: Comunicador cuenta la “verdad” sobre la salida de la Chef Betty y JoséRa

Fue en el programa de YouTube, De Historia en Historia, en el que Poncho Martínez contó una versión de lo que habría orillado a la Chef Betty y JoséRa a abandonar MasterChef México.

El comunicador inició mencionando que esta decisión tuvo que ver con Sandra Smester, la ex directora de contenidos de TV Azteca, cuya salida ha desatado los despidos de varios en la televisora de Ajusco.

Y es que de acuerdo con el también fotógrafo, él se enteró de que una temporada iba a castigar al Benito o Herrera. Pero tras la salida de ambos, JoséRa se unió al programa.

"Yo voy a contar la versión que me sé, que no es popular, pero es la versión que a mí me platicaron. Lo que a mí me dijeron es que en una temporada que iban a castigar a uno de ellos, no recuerdo si Benito o Herrera, el que entró fue JoséRa", comenzó explicando Alfonso 'Poncho' Martínez.

MasterChef México: Por esta razón se dice que el Chef JoséRa fue el causante de la salida de la Chef Betty

En el programa De Historia en Historia, el presentador también mencionó que el Chef José Ramón habría interferido para que corrieran definitivamente al chef "castigado".

De igual modo, JoséRa habría "convencido" a la Chef Betty para hacer una campaña en contra de sus excompañeros, es decir, el Chef Molina y Herrera.

"Que JoséRa le lavó la cabeza a Betty y juntos hicieron una campaña para sacar a los otros. Él nada más iba por una temporada y se quiso quedar en todo lo demás y metió como mala ondita para que corrieran a los otros chefs y se quedara él de titular", detalló el comunicador.

Poncho Martínez manifestó que el Chef JoséRa tuvo todo el apoyo de Sandra Smester al igual que la Chef Betty cuando decidieron irse en contra de Benito Molina y Adrián Herrera.

Incluso la exejecutiva de TV Azteca apoyó a Betty cuando acudió a la unidad de violencia de género de TV Azteca para denunciar los malos tratos de sus compañeros.

"Se queda este chef [JoséRa] y los otros dos furiosos porque consideraban que no habían hecho nada grave... Pero se va Sandra Smester, llega Adrián Ortega con gente nueva, y lo que están buscando es sacar a todas las personas que tuvieran contacto con Sandra", puntualizó el fotógrafo.

Con la nueva administración y en la búsqueda de aumentar el rating del programa de cocina, la producción habría decidido que en la nueva temporada se apegarían a lo "original", es decir, realizar el programa con los chefs de las primeras temporadas (Benito, Herrera y Betty).

Debido a esta idea, JoséRa ya no tenía cabida en el reality de cocina, es así como pensaron que el chef debía abandonar el proyecto, pero la Chef Betty estaba considerada para continuar, aunque en un acto de "solidaridad" habría dicho adiós al programa.

"Dijeron 'lo sacamos [al Chef JoséRa], metemos al elenco original y que se quede la Chef Betty'. Pero Betty dijo: 'yo ya no', y bueno, finalmente los otros dos (el Chef Herrera y Benito Molina) terminaron regresando", concluyó el comunicador.

Si bien, Poncho Martínez señaló que es una versión que le contaron, sus palabras generaron los comentarios en los que internautas señalan que entre todo lo dicho algo podría haber de verdad.

Cabe destacar que hasta el momento todos los rumores en torno a la próxima temporada de MasterChef México no ha sido confirmados ni desmentidos, pero si han hecho "ruido".

