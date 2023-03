Juez otorga medidas de protección a Myriam Montemayor contra Toñita

CIUDAD DE MÉXICO.- Myriam Montemayor solicitó ante un juez medidas de protección contra Toñita Salazar, su excompañera de "La Academia", por amenazas y ataques, las cuales ya le fueron concedidas. Así lo mostró en un documento oficial que compartió en sus redes sociales y que está fechado el 10 de marzo de 2023, en Monterrey, Nuevo León.

"La Prohibición a la C. Antonia Salazar (Toña) de realizar conductas de intimidación y molestia a mi persona, esto por cualquier medio o interpósita persona, medidas que se me otorgaron con el carácter de permanente", explicó la cantante. Sin embargo, el pleito escaló recientemente, cuando, en un encuentro con los medios de comunicación, Antonia Salazar Zamora, detalló cómo piensa reaccionar el día que se encuentre a Myriam, su aparente rival, de acuerdo con sus palabras.

"El día que la vea me la voy a madr***, eso es de ley, no lo tomen a mal, ella sabe que acusar a una persona de algo que no hizo, embarrarla y hacerla pop* a su gusto, eso es ser una persona mala", explicó Toñita.

Aquí el comunicado de Myriam Montemayor