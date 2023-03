Toñita habla de su ''amorío'' con ejecutivo de TV Azteca, ¿la sacaban encapuchada de La Academia?

CIUDAD DE MÉXICO.— Toñita se encuentra envuelta en la polémica, pues recientemente concedió una entrevista en la que dio detalles del rumor que una “examiga” desató al revelar que la cantante tenía encuentros íntimos —y a escondidas— con un ejecutivo de TV Azteca, mientras estaba participante en La Academia.

La veracruzana aclaró el señalamiento de que supuestamente la sacaban encapuchada del reality de canto para poder tener encuentros románticos con el hombre de la televisora del Ajusco.

Toñita revela la verdad sobre su ''amorío'' con ejecutivo de TV Azteca

En entrevista con el conductor Michelle Ruvalcaba para su canal ‘El Mich TV’, Toñita habló del romance que le inventaron con un ejecutivo de TV Azteca, asimismo, la cantante reveló el verdadero motivo detrás de sus constantes salidas de la casa de La Academia.

Antonia Salazar Zamora recordó que cuando salió del reality de canto se difundió el rumor de su "amorío" con un ejecutivo de la televisora del Ajusco. Pero Toñita comentó que esta especulación fue hecha por “una examiga”.

“Andaban diciendo, tanto los fans de mi examiga, como ella, que a mi me sacaban de la casa porque yo le hacia ‘gua$%&*’ a Martín Luna...”, indicó la veracruzana.

Toñita habló del romance que le inventaron con un ejecutivo de TV Azteca

La apodada 'Negra de Oro' prosiguió explicando el motivo de sus constantes salidas de la casa en la que vivía ella y todos los integrantes del La Academia.

“La realidad era que yo me rompí una pata", aseveró la cantante, sobre el porqué era sacada del reality constantemente, puntualizando que era para ir al hospital a que le revisaran el pie un doctor. Toñita habló sobre sus constantes salidas de la casa de La Academia

Toñita revela si la sacaban encapuchada de La Academia

En la plática con Michelle Ruvalcaba, la exintegrante de La Academia dio más detalles más sobre sus "misteriosas" salidas. Fue tras revelar el motivo de su ausencia que admitió que sí la llevaban encapuchada, pero reiteró que era para hacer sus visitas al hospital.

“A mí me llevaban encapuchada y no me dejaban hablar con nadie, solo con el nano, si yo hablaba con el camarógrafo lo despedían. Si hablaba con la del peinado la despedían, era cruel, pero eran las reglas”, comentó la veracruzana. La cantante afirmó que “una examiga” desató el rumor de un amorío entre ella y un ejecutivo

“Iba al hospital y me encerraban, no permitían enfermeras, nada más, cierto doctor que me viera y me revisara. La primera vez que me (hice un) esguince, me llevaban encapuchada y de repente escucho que se murió un señor al lado de mí de un infarto", explicó la exacademica.

De igual modo, Toña indicó que según comenzaron a circular esos rumores para evitar que ganara en el reality de TV Azteca.

Cabe destacar que en dicha entrevista, la cantante veracruzana hizo una serie de revelaciones y anécdotas sobre su estancia en el reality de TV Azteca: La Academia.

Y aprovechó para afirmar que no tenía miedo de las medidas de protección dictaminadas por un juez, asimismo, indicó que ella también procederá legalmente en contra Myriam Montemayor. Myriam Montemayor ya interpuso medidas legales en contra de la veracruzana, Tolita inidcó que se defenderá

