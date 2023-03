Andrea Legarreta y Erik Rubín podrían reconciliarse; no han hablado de divorcio

Erik Rubín y Andrea Legarreta no planean divorciarse pese a estar separados. (Megamedia) .

CIUDAD DE MÉXICO.— La separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín sigue generando controversia, pues a pesar de que la conductora del programa Hoy y el exintegrante de Timbiriche anunciaron su ruptura hace unos días, recientemente el cantante indicó que no piensan en el divorcio y que incluso podrían reconciliarse.

Erik Rubín confiesa que Andrea Legarreta y él han pensado en la reconciliación y no en un divorcio

El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín mediante un comunicado en redes sociales dieron a conocer que se separaban tras casi 23 años de matrimonio.

Sin revelar el motivo de su decisión y debido a que ambos aseguraron que el amor solo "se transformó", ahora el cantante ha revelado que no tienen pensado divorciarse.

La reconciliación entre la conductora y el cantante podría ocurrir, ya que recientemente Rubín confesó que todavía existe la posibilidad de que retome su relación amorosa.

En un reciente encuentro con la prensa, Erik reveló que Andrea Legarreta y él no han hablado de divorciarse, ya que su separación fue más bien como parte del proceso que viven ahora que su "historia en pareja se ha transformado".

Además Erik Rubín señaló que la separación entre la conductora del programa Hoy y él fue recomendada.

“Nos amamos tanto que precisamente queremos saber dónde estamos parados y a ver en qué termina esto”, explicó a la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

“No hemos hablado de eso (el divorcio), ahorita esta es una separación que, desde el momento en que hablamos de ella, nos ha venido muy bien entonces son ejercicios que te recomiendan en terapia”, puntualizó el intérprete de "Cuando mueres por alguien".

"Tenemos una gran relación, tenemos planes juntos, tenemos un proyecto, puro amor y buena onda", finalizó Rubín.

En su encuentro con varios medios de comunicación, el exintegrante de Timbiriche volvió a negar que tuviera una relación con Apio Quijano, con quien ha sido vinculado sentimentalmente luego de su separación de Andrea Legarreta, esto debido a los vídeos viralizados en los que se muestra a Erik Rubín simulando besarse a su compañero en los conciertos de 90's Pop Tour.

¿Por qué Andrea Legarreta y Erik Rubín no se divorciarán a pesar de separación?

Luego del comunicado con el que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron de manera pública su separación, aunque al parecer esta situación ya lleva alrededor de cinco meses, y posteriormente sus declaraciones a la prensa, la expareja ha negado una infidelidad.

Asimismo, han pedido respeto a la decisión de separarse, pues por el momento su relación como pareja se terminaba, pero seguirían juntos como padres de sus dos hijas (Mía y Nina), y como socios.

Recientemente Erik Rubín dejó entrever que una reconciliación no estaba descartada; aunque Andrea Legarreta días antes también mencionó que no sabían lo qué podría pasar más adelante.

En entrevista con distintos medios de comunicación, la conductora del programa Hoy reiteró que su separación no será motivo de divorcio, y aunque ambos estaban enojados y decepcionados de que a fuerza se quiera manchar su historia con versiones de infidelidad o difundiendo rumores infundados, ellos seguirán juntos aunque de otra manera.

Sobre la especulación en la que se señala que Rubín es un mantenido y este habría sido un "factor" que orilló a la conductora del matutino de Televisa a separase del cantante, Andrea comentó que ese chisme surgió como producto de acusaciones infundadas y difamación por parte de una mujer, de quien no reveló su identidad.

“Nació de una mujer que decidido difamarlo, sin constarle nada”, explicó la presentadora de TV cuando uno reportero mencionó el calificativo de “mantenido” con el que Erik ha sido catalogado por años.

De igual modo, Andrea indicó que esa percepción también se da por la naturaleza de sus trabajos, pues él está encerrado en un estudio de grabación, mientras que ella todos los días es vista a nivel nacional en televisión abierta.

“No estoy para decirlo, quisiera yo ganar la mitad de lo que él gana. Es un hombre que no deja de producir, que no para, que no deja de trabajar”, agregó la conductora.

Finalmente, Andrea Legarreta mencionó que a pesar del sinfín de historias inventadas a partir del anuncio de su separación, ellos se van a seguir amando, por lo que con sus palabras, al igual que su expareja, dejo entre ver que hay cabida para la reconciliación, además de confirmar que no han hablado de divorcio.

“Nosotros no nos vamos a odiar nunca”, concluyó Andrea, quien fue interceptada por la prensa a su llegada a México desde Colombia, donde junto a sus hijas Nina y Mía viajó por un compromiso de trabajo.

