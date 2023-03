Exnovio de Belinda exhibe acuerdo de confidencialidad que le hizo firmar: ''Fue por amor'' (VÍDEO)

José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir, confesó haber tenido un romance con Belinda hace algunos años, sin embargo, el famoso actor reveló que no puede hablar de su relación con la cantante debido a un tema legal, pues reveló que firmó un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe revelar detalles.

Recordemos que Belinda y José Ángel Bichir se conocieron desde muy pequeños pues trabajaron en novelas como "Amigos por siempre" y "Aventuras en el tiempo" y hace unos meses coincidieron de nueva cuenta en el reality de HBO Max "Divina comida". Aquí los detalles.

Belinda y José Ángel Bichir se reencontraron el año pasado.

Exnovio de Belinda exhibe acuerdo de confidencialidad que le hizo firmar

Durante un evento y un encuentro con los medios de comunicación, José Ángel Bichir reveló que tiene un contrato de confidencialidad firmado que no le permite hablar de su relación con Belinda, sin embargo, él aclaró que nunca ha ocultado el romance que tuvo con la cantante.

"Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho. Soy un ser que me gusta hablar con la verdad, me gusta que siempre salga a la luz. Creo en la verdad. Simplemente eres elegante y te vas por otra vía... yo nunca lo negué realmente", comentó.

Belinda y José Ángel Bichir en la telenovela "Aventuras en el tiempo".

La prensa continuó cuestionándole sobre el romance con Belinda y José Ángel contó la verdad diciendo que tiene un contrato de confidencialidad firmado para no hablar del tema,

"Te voy a contestar esa pregunta como debí de haberlo hecho, con la verdad... no puedo decírtelo exactamente porque tengo un contrato de confidencialidad que me hicieron firmar y por eso no voy a hablar al respecto".

Ante la insistencia sobre el contrato de confidencialidad y los detalles de su relación con la exnovia de Nodal, José Ángel siguió explicando que debido a este contrato, no puede decir nada más y quiere evitar demandas,

"No quiero tener demandas... nunca lo había hecho en mi vida y no sé si es por las circunstancias que estoy viviendo porque insisto, no es porque no sepa quién soy, al contrario, vengo de un rodaje que me movió muchísimo y estoy en un momento muy sensible de mi vida en el que no sé si voy a seguir actuando o no, no sé si me voy a dedicar por la cantada", indicó.

José Ángel Bichir revela por qué firmó acuerdo de confidencialidad con Belinda

José Ángel Bichir también contestó por qué accedió a firmar el contrato y cuándo lo hizo, asegurando que apenas fue en 2022 y además que lo hizo por amor.

"(lo firmé) el año pasado" y añadió, "pues el amor (me hizo firmarlo)".

Finalmente, José Ángel Bichir no descartó algún día contar su historia de amor con Belinda pero tiene que conversarlo previamente con abogados debido al acuerdo de confidencialidad.

"Tengo que checarlo", concluyó.