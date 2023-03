Lorena Herrera y Lyn May se pelean; la vedette critica los ''corrientes'' vestuarios de la actriz

Lorena Herrera le responde a Lyn May por criticar su vestuario ''corriente''. (Megamedia).

MÉXICO.— Lorena Herrera y Lyn May se encuentran envueltas en una pelea a raíz de las recientes declaraciones de la también actriz del cine de ficheras. Sin embargo, la actriz no se quedó callada y le respondió a la vedette acapulqueña.

¿Por qué Lorena Herrera y Lyn May se pelearon?

Hace unos días, Lyn May en entrevista con el programa Venga la alegría reveló que fue víctima de un robo luego de que dañaran saquearan su maleta en la cual llevaba joyas y vestidos valuados en cantidades millonarias. La vedette indicó que le fue hurtado un anillo que le regaló su esposo y un vestuario que, en total, sumaría unos 250 mil pesos.

En referencia a la pérdida de su vestuario, la originaria de Acapulco, Guerrero, habló de sus colegas, quienes a su parecer, no invierten dinero suficiente en los vestuarios que muestran en sus shows.

Como ejemplo de ello mencionó a Lorena Herrera, de quien dijo que pese a que le cae muy bien, la actriz gasta muy poquito dinero en los vestidos que usa, mismos que estimó no le cuestan más de mil pesos y que Lyn consideró que lucen "corrientes".

Tras las declaraciones en las que Lyn May además de criticar el vestuario de Lorena Herrera, indicó que la exparticipante de MasterChef Celebrity México no baila y no invierte los recursos suficientes para ofrecer un show de calidad a sus seguidores, la actriz le respondió de forma contundente a la vedette.

Lorena Herrera le responde a Lyn May tras haber criticado su vestuario "corriente"

En entrevista con el matutino de TV Azteca, la villana de telenovelas sorprendió al admitir que no invierte grandes cantidades de dinero en sus atuendos tal y como mencionó Lyn May.

Sin embargo, Lorena Herrera reveló que ella misma los diseña para que luzcan tal y como se los imagina. Además, la actriz afirmó que siempre busca entregar el mejor espectáculos a sus fans.

La también integrante del reality "Siempre divas" destacó que ella a diferencia de la vedette no necesita de vestuarios millonarios para lucir despampanante, pues con su gran personalidad y presencia le basta.

"Cuando tiene una percha tan correcta no tiene qué invertirle uno tanto en la producción...cuando no hay percha sí tienes que gastar las millonadas en marcas", expreso Lorena Herrera.

"Gracias a Dios no invierto tanto, pero lo que me pongo se me ve bien...", agregó la actriz

Lorena también cuestionó cómo es que Lyn May estaba muy bien enterada de los pormenores de la producción de sus shows y otros detalles, ya que la vedette hasta mencionó la cantidad que gastaba la actriz en ropa.

¿Ella sabe cuánto cuestan mis vestuarios? ¿acaso ella los paga? ¿ve mi factura?", expreso la villana de melodramas de Televisa.

Finalmente, Lorena Herrera confesó que siempre soñó con diseñar ropa por lo que se considera como una "diseñadora frustrada", pero es por esto que la actriz siempre está pendiente de cada detalle relacionado con la ropa que utiliza arriba de los escenarios.

La actriz dejó entrever que con su declaración ponía fin al pleito con Lyn, pues Lorena afirmó que no tomaba personales las declaraciones de la vedette, debido a que ella habitualmente suele hacer comentarios de esa clase para causar revuelo en televisión.

