Fue el pasado mes de febrero que se dio a conocer que Thalía y Tommy Mottola ya estaban separados e incluso ni siquiera dormían juntos. Fue una exempleada de la cantante quien reveló dicha información e incluso mencionó que el conocido productor estaba padeciendo vivir con la intérprete de "Arrasando".

Durante sus últimas publicaciones no se han mostrado juntos ni han interactuado como solían hacerlo, por lo que las alarmas continúan encendidas y quizá ahora estos rumores cobren más fuerza, pues supuestamente Thalía y Tommy Mottola ya estarían divorciados. Esto es lo que se sabe.

Thalía y Tommy Mottola ya habrían firmado su divorcio.

¿Thalía y Tommy Mottola ya firmaron su divorcio? Así habría sido su separación

Fue de nueva cuenta en el programa "Chisme No Like" en el que revelaron que Thalía y Tommy Mottola ya estarían oficialmente divorciados, tras la polémica que hubo luego de que la niñera que trabajaba con ellos revelara que el matrimonio no convivía ni dormía en la misma habitación.

"Chisme No Like les puede decir que hubo una reunión de periodistas conocidos de entretenimiento en Miami, y salió el tema después de nuestra investigación, que supuesta y alegadamente que Tommy Mottola y nuestra querida Thalía, están supuestamente divorciados desde hace tiempo", informaron.

Thalía y Tommy Mottola ya habrían firmado su divorcio.

De acuerdo con Javier Ceriani aún no tienen la documentación exacta para mostrar el acta de divorcio, pues aparentemente la habrían pagado para ocultarla y así evitar escándalos.

"Ustedes saben... los divorcios se pueden ocultar cuando hay mucho dinero, en una preliminar se puede esconder el "file" (archivo) que son récords públicos. En Estados Unidos, se puede ocultar un papel en la Corte de algunas formas pero tarde o temprano va a salir a la luz porque sí se puede conseguir, así que ya está en papel el divorcio de Tommy con Thalía", indicó.

Mamá de Thalía habría arreglado el divorcio con Tommy Mottola

Por otro lado, los conductores también revelaron que la señora Yolanda Miranda Mange, la mamá de Thalía, antes de morir dejó claro cómo tendría que ser el divorcio de su hija con Tommy Mottola.

"Así como Yolanda, la madre de Thalía, planteó en el casamiento que Thalía no dormiría con Tommy Mottola nunca, salvo para tener relaciones, también habría arreglado las condiciones del divorcio... y que ese sería el que se implementó para lo que va a ser o ya fue la separación".

Thalía y Tommy Mottola ya habrían firmado su divorcio.

Recordemos que la exniñera que trabajaba en la casa de Thalía y Tommy reveló que desde que se casaron no dormían juntos y que incluso el productor tenía prohibido entrar al cuarto de la cantante,

“Thalía y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia, Aquí no existe y no entra Tommy Mottola", indicó en aquel momento Javier Ceriani

Thalía y Tommy Mottola se dejan ver separados; estas serían las pruebas

Además, Chisme No Like mostró supuestas "evidencias" en las que el empresario y la cantante se han dejado ver separados por completo.

Ambos han salido de viaje por separado; Tommy Mottola estaba en una playa "agradeciendo estar solo", mientras que Thalía estuvo de paseo en Nueva York y se dejó ver prendiendo "una vela por el amor".

Thalía y Tommy Mottola ya habrían firmado su divorcio.

Cabe mencionar que fue también el pasado 14 de febrero cuando la cantante de "Piel Morena" también subió un vídeo en el que ella misma se enviaba flores como muestra de amor propio; de fondo tenía la famosa canción de Miley Cyrus "Flowers".

Además, en otro vídeo mostró que los mejores planes son con ella misma, y de fondo se escuchaba uno de sus temas; ahí Thalía se dejó ver sola mientras leía un buen libro, tomaba un delicioso baño y se dormía sola en su cama, lo que aumentó los rumores de separación con Tommy Mottola.