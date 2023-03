Piden ''cancelar'' a Yeri Mua; la influencer reacciona a la petición

VERACRUZ.— Yeri Mua podría estar a punto de dejar las redes sociales, pero en esta ocasión no sería por decisión propia como sucedió anteriormente, más bien sería orillada a eso tras la petición de cientos de usuarios, quienes están en contra del contenido que comparte la influencer en redes sociales.

La también exreina del Carnavala de Veracruz podría enfrentar una restricción, ya que internautas han lanzado una petición para "cancelarla"; más de 230 mil personas quieren evitar que continúe generando contenido en Facebook y otras redes sociales, por un par de razones.

¿Por qué quieren ''cancelar'' a Yeri Mua? Lanzan petición para restringir a Yeri Mua

Mediante el portal Change.org, una internauta emitió una petición con la que esperan juntar 300 mil firmas para que se "cancele" a la influencer Yeri Cruz Varela, quien en Instagram cuenta con 6.6 millones de seguidores, mientras que en TikTok suma 9.9 millones.

Asimismo, la petición lanzada por la usuaria llamada Samantha Castillo, y que está dirigida a Mark Zuckerberg, dueño de Meta (Facebook), pide al magnate que se revise el contenido que sube la veracruzana a la plataforma.

De igual modo se dio a conocer que el documento que minutos después de las 21:00 horas ya había reunido más de 232 mil firmas detalla algunos puntos por los que la internauta Samantha y otros más consideran necesaria la intervención de Zuckerberg.

"Esta persona en su trayectoria como influencer ha fomentado el hate (odio), doble moralidad, malos comentarios y títulos de "live" explícitos o que son puras mentiras para poder conseguir más espectadores y seguidores a como dé lugar..." se especifica en la petición.

Lanzan petición para "cancelar" a Yeri Mua

"Juega con temas que para otras mujeres sí son importantes. Se ha burlado y criticado a muchas personas en su mayoría mujeres y les hace comentarios sobre su físico o las insulta. (Recordemos cuando se burló de la foto del bebé de una mujer que tenía de perfil sólo por hacerle un comentario sobre su maquillaje", se lee en la petición. La petición para "cancelar" a Yeri Mua ya reunió más de 232 mil firmas

Finalmente la usuaria quien promovió la petición para restringir a Yeri Mua, consideró que "su contenido no aporta nada a la sociedad y no es más que hipocresía e incitación al odio", además advirtió que se tienen guardadas todas las evidencias de lo que externó en el documento.

Yeri Mua reacciona a la petición de "cancelarla" en redes sociales, ¿la influencer se "burló"'

A horas de realizarse la petición de "cancelación", Yeri Mua reaccionó a este "ataque" en su contra. Como figura del internet, la influencer acudió a redes sociales para pronunciarse al respecto.

Mediante un en vivo, Yeri Mua afirmó que esta no es la primera vez que intentan ''cancelarla'', asimismo, la veracruzana señaló que las personas debería "juntarse para hacer cosas productivas" y no para hacer una petición que deriva de su "envidia".

“Ya van varias firmas, pues que firmen, ya les he dicho, desde el carnaval han firmado esas perras mam*#$%s. Realmente si se juntaran para hacer cosas más productivas otra cosa sería. Pero en realidad están más enfocados en ver a quién me estoy cog*#$%&^, firmando porque Yeri no se lo coj*#$%. Zorro no te lo lleves, zorr%&# no te lo co*?¡#$”, expresó la tiktoker.

