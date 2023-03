Famosa actriz de Televisa confiesa lo que vivió dentro de la secta sexual Nxivm

Verónica Jaspeado es una conocida actriz de Televisa que ha participado en telenovelas como Amor Mío, La Desalmada y recientemente en La Herencia. Sin embargo, no ha tenido una vida sencilla, pues ella fue una de las víctimas de la secta Nxivm donde sus integrantes sufrían abuso físico, sexual y psicológico.

A través de una entrevista para Ventaneando fue que Verónica decidió romper el silencio y hablar de lo que vivió en aquel momento. Esto dijo.

Verónica Jaspeado compartió una vez más lo que vivió al formar parte de la secta Nxivm, donde el líder Keith Raniere esperaba que sus víctimas fueran sus esclavas sexuales y las sometía a maltratos de todo tipo; incluso, para que las mujeres pudieran demostrar su amor por él debían ser lastimadas con hierro hirviendo para marcarse el nombre de este hombre.

En exclusiva con Ventaneando la actriz habló sobre el tema y se sinceró en el sentido de que no importaba la vergüenza que sentía por haber caído en dichos engaños, pues era más importante evitar que otras personas cayeran en sectas.

"Es fuerte y es real... mira también si me animé a hablar es porque le puede pasar a quien sea, entonces lo dudé mucho, sinceramente, me liberó pero una parte me decía si mi experiencia le puede servir a otra personas... me aguanto mi vergüenza".