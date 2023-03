Belinda tiene fuerte pelea con un reportero que la estaba acosando (VÍDEO)

En los últimos días, Belinda ha dado mucho de qué hablar luego de que fuera acosada y lastimada por un fan durante su presentación en la feria de Irapuato. El joven logró burlar la seguridad que había en el lugar y se subió al escenario de manera repentina, sin embargo, se rehusaba a soltar a la cantante y comenzó a abrazarla lo que provocó que tuviera un fuerte dolor.

Beli fue elogiada por la actitud que tuvo, pues pese al maltrato que recibió nunca fue grosera y ante los medios comentó que no creía que fuera con una mala intención, pero ahora, la cantante está siendo criticada por presuntamente protagonizar una pelea con un reportero en plena entrevista. Esto pasó.

Esta escena no es normal. La reacción de Belinda fue prudente, quiero pensar que para seguir el concierto en Irapuato y para no hacer un escándalo, pero Belinda se asustó y resultó lastimada. Actuó como debía actuar, la Beli uD83DuDC9C pic.twitter.com/KTwkDdCayW

Hace unas horas, el programa "Chisme No Like" compartió un vídeo del momento exacto en el que Belinda explota contra uno de sus reporteros quien se defiende explicando que solo está haciendo su trabajo y busca alguna declaración.

A pesar de la insistencia del experto en temas de la farándula, la también actriz se limita a seguir atendiendo una llamada telefónica. Sin embargo, segundos después cuestiona al reportero y le lanza fuertes comentarios.

"No te estoy tratando mal. Me estás gritando, ¿qué quiere que le conteste? Déjeme de gritar, por favor", se escucha que le dice Belinda al reportero de "Chisme No Like".