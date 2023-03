Salinas Pliego explota contra "La Cotorrisa"; se burlan del empresario

CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo Salinas Pliego se encuentra envuelto en una nueva polémica. Ahora arremetió en contra de los creadores de contenido Slobotzky y Ricardo Pérez, quienes conducen el popular podcast "La Cotorrisa", mismo en el que realizaron un par de comentarios sobre el dueño de TV Azteca, pero al parecer esto no le habría parecido "chistoso" al magnate por lo que los subestimó y los desconoció.

Pero la reacción del presidente de Grupo Salinas generó unas cuantas burlas por parte de internautas, ya que le recordaron que "él los llevó" al Mundial de Qatar 2022. Además Slobotzky y Ricardo Pérez también le respondieron.

Salinas Pliego explota contra de los conductores de "La Cotorrisa"

Ricardo Salinas Pliego se mostró molestó con los comentarios de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, quienes durante una reciente emisión del podcast "La Cotorrisa" hablaron sobre los insultos que el dueño de TV Azteca emite a través de sus redes sociales.

Debido a que el empresario se encuentra muy al pendiente de las "menciones" que le hacen, no se quedó con las ganas de dar su opinión acerca de los comentarios de los también standuperos, por lo que a través de Twitter afirmó no conocerlos, además de señalar que no comprende porque ellos hablan así de él.

"¿Alguien los conoce?... se me hace que este par de pen#$%&* necesitan conocerme en persona. Si los conocen etiquétenlos aquí y que me inviten a su programilla", escribió el magnate junto a un clip del podcast.

¿Alguien los conoce?… se me hace que este par de pendejøs necesitan conocerme en persona. Si los conocen etiquétenlos aquí y que me inviten a su programilla uD83DuDE0CuD83DuDE0E pic.twitter.com/KtnmBLu847 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 29, 2023

Tras la publicación de Ricardo Salinas Pliego, internautas rápidamente reaccionaron y le señalaron que sí los conoce, pues presuntamente él los contrató para ser parte de la cobertura especial del Mundial Qatar 2022.

Ante este comentario, el empresario de inmediato contestó: “¿Yo? Que me enseñen una sola foto con ellos y me quedo callado”.

¿Yo? uD83DuDE33



Que me enseñen una sola foto con ellos y me quedo callado. https://t.co/DrBkuYbQYp — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 29, 2023

Los mensajes del magnate causaron que los también comediantes le respondieran.

Slobotzky y Ricardo Pérez y de "La Cotorrisa" le responden a Salinas Pliego

Los integrantes de uno de los podcast más famosos de México decidieron contestarle al también presidente de Grupo Elektra, quien afirmó desconocer a Slobotzky y Ricardo Pérez.

La respuesta de los conductores de "La Cotorrisa" fue basada en las publicaciones que el polémico empresario hizo. Por lo que mientras Slobotzky le extendió la invitación al empresario para asistir al podcast; Pérez hizo lo mismo aunque éste también le recordó a Ricardo Salinas que aún les debe dinero.

"Cuando quieras, sería un placer Don Ricardo, pero queremos subir en su yate volador", escribió José Luis. " ¿Como que si nos conoces? Si hasta nos debes dinero tocayo jajajaja. Cáele a grabar y le caes con chequera", expresó Ricardo.

¿Como que si nos conoces?

Si hasta nos debes dinero tocayo jajajaja

Caele a grabar y le caes con chequera uD83DuDE02 — Ricardo Pérez (@ricardomedijo) March 29, 2023

Hasta el momento, se desconoce si Ricardo Salinas Pliego aceptará la invitación al podcast.

¿Qué dijeron Ricardo Pérez y Slobotzky, de "La Cotorrisa", que hizo enojar a Ricardo Salinas Pliego?

En un vídeo se dejó ver a Slobotzky y Ricardo Pérez de "La Cotorrisa" cuestionando quién estará detrás de la cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego dado que desde allí reparte insultos y burlas.

Al cabo para lo que cobran. https://t.co/Z0bH0pZtzs pic.twitter.com/kNbn53DOVu — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 29, 2023

Además, los creadores de contenido señalaron que "esta persona" frecuentemente recuerda su nivel de riqueza, el cual siempre genera la crítica, pues internautas consideran que eso solo demuestra lo arrogante que es.

"Todos los días es decirle a alguien en Twitter, pues yo soy millonario y hazle como quieras, pinche pend$%&*!", recordó Ricardo Pérez, quien agregó que "hay días en los, como que le pican un nervio, al señor Ricardo Salinas y se va, güey, como gorda en tobogán".

Ah caray ¿a poco cobran por hacer lo que hacen? uD83DuDE33



Déjeme ver si es cierto que los llevaron al mundial con @Azteca porque ya empiezo a entender porque eso de que las acciones anden mal uD83EuDD26uD83CuDFFB???uD83EuDD37uD83CuDFFB???



¿Y cuánto se supone que le deben y porqué tanto? uD83DuDE02. https://t.co/MDHFquz9Xq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 29, 2023

