Harry Potter: Confirman nueva serie de la saga; ¿cuándo se estrenará?

Después de 12 años de haber sido lanzada la última película de la saga de "Harry Potter", y durante la presentación de la plataforma Max, que sustituirá a HBO Max a partir del 23 de mayo; se dio a conocer que habrá más de las aventuras de este joven mago, ya que se prepara una serie original basada en los siete libros escritos por JK Rowling.

Casey Bloys, director de contenido de HBO, explicó que al tratarse de la mayor franquicia de los últimos años, trataron de buscar la manera de que el mundo de Harry Potter se convirtiera en una serie de acción de varias temporadas, que se transmitirán a lo largo de la siguiente década. La serie al parecer, se podría estrenar en 2024, pero aún no hay nada confirmado.

La gran Rowling, creadora de Harry Potter, se ha pronunciado al respecto de la nueva adaptación que sufrirá la saga en la plataforma “MAX”. El fandom se ha dividido…

¿Qué opinan? pic.twitter.com/9TUxBwk3ff — Club Potterhead. (@PotterheadClub) April 12, 2023

También explicó que será un nuevo elenco el que dará vida a los personajes queridos de millones de fans de la saga, además de que se hará una nueva adaptación de los siete libros escritos por JK Rowling, quien se une a este proyecto como productora ejecutiva:

"Esta serie estará junto a las películas icónicas, que llegarán a una generación completamente nueva de fanáticos de "Harry Potter", esto nos tiene muy emocionados", dijo.

Ya es oficial, Warner ha anunciado una serie de Harry Potter que llegará a HBO Max.



pic.twitter.com/rql8B5Ie72 — Harry Potter™??? ? ? (@Harry_Potter_TM) April 12, 2023

A partir del 23 de mayo HBO Max sufrirá una transformación completa, donde no sólo cambiará al nombre de Max y su color distintivo será el azul, también contará con nuevo contenido para todas las edades, empezando por el público joven, con películas y series originales del universo DC, series animadas y mucho más.

Documentales, dramas, series épicas, entre otras cosas, es que lo que mes con mes habrás en esta plataforma, ejemplo de ello están, La casa del dragón, The Sympathizer, True Detective: Night Country, SmartLess: On the Road, Downey's Dream Cars, Welcome to Derry, por mencionar algunas.