Mónica Castañeda revela la verdad sobre pelea con Olivia Collins y su hija (VÍDEO)

El funeral de Julián Figueroa se llevó a cabo el pasado lunes en casa de Maribel Guardia, sin embargo, pese a que todo se llevó a cabo de manera privada, la pelea de Mónica Castañeda con Olivia Collins y su hija, dio de qué hablar en redes sociales, pues la actriz y su primogénita agredieron a la conductora de Ventaneando cuando ésta trataba de conseguir algún tipo de declaración sobre el fallecimiento del hijo de Joan Sebastian.

Recordemos que Julián Figueroa murió a los 27 años de edad de un infarto fulminante en su casa; el cantante tenía dolor de pecho y cuando se acostó a descansar, ya no despertó. Ahora, Mónica Castañeda por fin rompió el silencio sobre lo ocurrido a las afueras de la casa de Maribel Guardia con Olivia Collins y su hija. Esto dijo.

Mónica Castañeda habla sobre su pelea con Olivia Collins y su hija

Fue durante el noticiero “Hechos Meridiano” donde Mónica Castañeda dio sus primeras declaraciones sobre la pelea que tuvo con Olivia Collins y su hija durante la cobertura del funeral de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

La conductora de Ventaneando reveló que la hija de Olivia Collins se molestó por la insistencia de todos los reporteros para conseguir una declaración de la actriz.

“Ella se enoja, creo yo, porque ya habíamos insistido, creo que ella estaba molesta, estaba incómoda por la presencia de los reporteros, porque habíamos intentado ya, no solo yo, sino todos los demás y la noche anterior, entrevistar a su mamá y no se había podido... lo único que nosotros estábamos buscando eran respuestas a una situación que queríamos entender qué estaba sucediendo adentro, si habría una misa, información de lo que estaba ocurriendo” señaló Mónica Castañeda.

Bien perrilla #MonicaCastañeda con la hija de #OliviaCollins !! Zaaaas #Ventaneando , también quiero agregar que hubo un incesante acoso para la Señora Collins !! Le preguntaban cosas como : CÓMO ESTÁ MARIBEL? Enserio? Como quieren que esté!!

Mónica Castañeda también expresó que no hizo nada que le valiera ser agredida por la hija de Olivia Collins a quien solo le pidió que la soltara pues lo único que quería era obtener una declaración de su madre.

“En el momento en el que ella llega y me toma por la espalda, cuando ella voltea y me toma del pecho, literalmente, lo único que yo le digo es ‘suéltame, no me toques’ porque no había necesidad y mis compañeros reporteros reaccionaron y le dijeron ‘oye, no toques’ y lanza el siguiente golpe y de ahí vienen otras cosas”, refirió la comunicadora.

Revelan nuevo vídeo de la pelea entre Mónica Castañeda y Olivia Collins; ella explica supuesta patada

Por otro lado, también en redes sociales comenzó a viralizarse otro vídeo de la pelea entre Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins en el que pareciera que la periodista de espectáculos le lanza una patada a la joven, sin embargo, ella aclaró que lo que hizo fue meter la pierna para evitar que le cerraran el portón en la cara.

“Lo que pasa es que, nosotros, los que estábamos ahí, cuando vas caminando hay una inercia, entonces el señor de seguridad quiere cerrar la puerta y yo quedé enfrente de los que venían caminando detrás, entonces sí, es cierto, yo meto la pierna para detener la puerta, pero no hay nada”, comentó

Para finalizar, Mónica Castañeda señaló que si hubiera tenido la intención de golpear a la hija de Olivia Collins lo hubiera hecho desde la primera agresión, además, señaló que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar desempeñando su trabajo y cree que no será la última. La colaboradora de Pati Chapoy también señaló que cree que la "Britney señal" que hizo la hija de la actriz no fue exclusivamente para ella.

“Si yo hubiera querido agredir a la hija de Olivia Collins, lo hubiera hecho desde el primer momento en el que puso una mano sobre mí (…) y yo considero que no es a título personal (la seña obscena), sí, yo trato de detener la puerta, ahí está mi pie, pero de ninguna forma hay una intención de ser agresiva con la persona, tengo muchos años, no es la primera vez que me pegan, entiendo perfectamente los riesgos de mi trabajo y entiendo perfecto la euforia que se vive en este tipo de coberturas, no será la primera ni la última y lo que hay que entender que esta es la parte que nos toca”, finalizó Mónica Castañeda