¿Quién encontró a Julián Figueroa sin vida? Su esposa revela cómo fueron sus últimos momentos

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, murió de manera repentina a los 27 años de edad. El joven sufrió un infarto al miocardio mientras dormía en su casa y aunque en un principio todo se llevó de manera muy privada y hermética, cada vez han salido a la luz más detalles sobre su muerte.

Ahora, fue su esposa, Imelda Garza Tuñón, quien reveló cómo fueron los últimos momentos de vida del hijo de Maribel Guardia y desmintió versiones sobre una llamada con una supuesta amiga. Además, se dio a conocer quién fue la persona que encontró a Julián Figueroa sin vida. Esto se sabe.

¿Quién encontró a Julián Figueroa muerto en su habitación?

¿Quién encontró a Julián Figueroa muerto en su habitación?

Fue a través de "Ventaneando" que se dio a conocer quién fue la persona que encontró muerto a Julián Figueroa en su casa. Su esposa, Imelda Tuñón, lo encontró "dormido" en una habitación y ante su nula reacción al tratar de despertarlo fue que llamó a los servicios de emergencia, sin embargo, poco pudieron hacer, pues el cantante ya no tenía signos vutales.

"Quien tiene el primer impacto cerca del fallecimiento de Julián, pues es su propia esposa, quien como ustedes vieron está también profundamente conmovida", mencionó la periodista Rosario Murrieta.

Dan a conocer quién fue la persona que lamentablemente encontró a Julián Figueroa en su lecho de muerte. uD83DuDD4A#Ventaneando@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/xHZ52pFPcM — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 12, 2023

Esposa de Julián Figueroa revela cómo fueron sus últimos momentos con vida

Durante una entrevista para Addis Tuñón en "De primera mano", Imelda Tuñón (sobrina de la conductora), dio una entrevista exclusiva sobre los últimos momentos con vida de Julián Figueroa y cómo fue la tragedia de encontrarlo muerto en una de las habitaciones de casa de Maribel Gardia.

La joven de 26 años relató que todo el fin de semana, Julián Figueroa estuvo con su familia y que incluso el domingo que falleció estuvieron viendo series todo el día, pero él se sentía mal debido al cumpleaños de su padre que había sido solo unos días antes, por lo que en un momento decidió irse a dormir a otro cuarto.

“El domingo que estábamos viendo series todos juntos como a las 6 de la tarde me dijo ‘sabes qué, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’”, contó Imelda

Sin embargo, a las dos horas de que él se fue a dormir, ella fue con él para ver cómo estaba y ver si subiría a dormir con ella, sin embargo, al ver que no respondía decidió entrar al cuarto y cuando lo tocó, estaba helado; decidió prender la luz y vio la trágica escena, pues ya tenía la boca morada.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí, vi como que estaba dormido, pero porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente, sólo que lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada”

Julián Figueroa y su esposa, Imelda Garza Tuñón

Imelda le llamó a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, que Julián no se movía, él le dijo que checara sus signos vitales, pero Imelda llamó a los servicios de emergencia porque no sabía si no escuchaba los latidos por su nerviosismo, sin embargo, cuando llegaron les dijeron que ya estaba muerto.

“Como quiera le marqué a la ambulancia porque yo no sabía si era yo que estaba tan nerviosa, yo estaba temblando que a lo mejor yo no estaba escuchando su latido, llegaron los paramédicos y pues no, nos dijeron que ya tenía unas horas de que había fallecido."

Sin embargo, eso no fue todo, pues Imelda también aclaró que cuando vio a su esposo lo vio dormido con mucha tranquilidad, lo que la hizo pensar que había perdido la vida pensando en alcanzar a su progenitor Joan Sebastián, algo que la hace sentir muy tranquila.

Julián Figueroa y su esposa, Imelda Garza Tuñón.

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, niega versión de supuesta llamada de emergencia a una amiga

Por otro lado, la esposa de Julián Figueroa arremetió contra la gente que está levantando falsos sobre la muerte del cantante; pues el día de su muerte, una joven que presuntamente era amiga de él aseguró que le había llamado a las 4:00 am de manera urgente y ella no pudo contestar, por lo que le pidió perdón por no atender esa última llamada que pudo haber cambiado todo.

"No se vale, han salido muchos rumores, nada de eso es cierto, yo no sé de dónde sacan estas historias (...) La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea él estaba en la universidad y esta chica es de la universidad, pero no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces yo no sé de dónde sacó eso, pero pues sí eso generó mucha controversia y fui atacada yo por eso”,