''Fierro viejo'' en versión fresa así sonaría; Paulina Goto la aplica en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.— Paulina Goto ha captó la atención de varios usuarios de redes sociales luego de que publicara un vídeo que rápidamente se ha hecho viral, esto debido a que la actriz muestra la "versión fresa" de cómo suena el popular audio que podría ser considerado "patrimonio de la nación", por su puesto nos referimos al "Fierro viejo".

Paulina Goto muestra cómo suena el audio de "Fierro viejo" versión fresa; se viraliza en TikTok

La versión de la actriz le daría un nuevo sentido a la popular frase de "se compra fierro viejo". Y es que la también cantante ''transformó'' el audio que ha circulado por más de 20 años en las calles de la ciudad de México y otros estados posteriomente.

En un vídeo que fue compartido en TikTok y luego en otras redes sociales, se puede escuchar a Paulina con micrófono en mano diciendo:

"Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan", pero este audio que para muchos tiene una entonación particular, en la voz de la actriz se tornó un tanto "fresa".

En el clip, también se dejó ver a Paulina Goto repitiendo la famosa frase, pero destacando que lo hizo con un tono "de niña fresa de Polanco", y para reforzar dicha idea, la actriz se muestra vestida con ropa deportiva color rosa y una gorra del mismo color.

Pero aparentemente iba sentada en un carrito de tamales; pues llevaba en su mano lo que parecía ser una "guajolota" (torta de tamal). En el vídeo también se alcanza a ver un bote muy parecido a los que usan los vendedores para guardar café o atole, por lo que todo en conjunto generó las opiniones de los internautas.

Tras compartir la grabación en su perfil de dicha red social @paulinagoto, comentarios como "Será el nuevo sonido oficial en todo México", "Se compra colchón sognare, thermomix, airfryer, olla multifuncional" o "El sonido del fierro viejo en las colonias de prestigio", fueron algunos de los tantos en los que señalaban que la voz y "versión" de la actriz no sonaba tan mal, al contrario, parecía "buena idea" aplicarla.

Cabe destacar que la "versión fresa de fierro viejo" de Paulina Goto se une a los vídeos virales de unos usuario de TikTok quienes también hicieron su interpretación de este popular audio, pero en versión francesa y japonesa.

¿Qué es el "Fierro viejo"?

Lo que comenzó con una grabación para buscar mayores ingresos a través de la compra de aparatos electrónicos y metales, le dio la fama a María del Mar Terrón, la mujer detrás del famoso audio del "Fierro viejo", que muchos mexicanos hemos escuchado.

Pero curiosamente, la voz de María no sólo es conocida por los mexicanos, sino que incluso traspasó fronteras. En el 2016 el prestigioso medio The New York Times, publicó un artículo referente a ella titulado "¿Quién es esa voz que pide chatarra en México? una niña de 10 años".

En dicha publicación se describió a la mujer mencionada como la voz de una niña de 10 años, en ese entonces, que logró ser conocida a nivel nacional e internacional, ya que el audio se empezó a usar en algunos lugares de América Latina.

