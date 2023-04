Pati Chapoy revela que ex de Olivia Collins le ofreció fotos comprometedoras de la actriz

Pati Chapoy confiesa que ex de Olivia Collins le ofreció fotos comprometedoras de la actriz. (Megamedia).

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de la pelea entre la hija de Olivia Collins y la conductora Mónica Castañeda, la líder del programa de espectáculos Ventaneando decidió respaldar a su compañera a quien se le ha criticado por haber lanzado una supuesta patada a la joven.

No obstante, la periodista de espectáculos estaría dispuesta a dejar en claro que la actriz tampoco es "la buena del cuento", pues recientemente dio a conocer que el exesposo de Olivia, le ofreció a la presentadora de TV una serie de fotos muy comprometedoras de la actriz.

#EnLasRedesuD83DuDCF3 | Trifulca entre la periodista Mónica Castañeda y la hija de Olivia Collins cuando estas últimas ingresaban al domicilio de Maribel Guardia.



Así quedó grabado el momento, juzgue usted...



uD83CuDFA5 Twitter / Multimedios Canal 6 pic.twitter.com/rZodsxMf4f — Ricardo Ayala Martínez (@Ricardoayala5) April 11, 2023

¿Pati Chapoy tiene en su poder fotos comprometedoras de Olivia Collins? Expareja de la actriz se las ofreció

Tras el revuelo que se desató al viralizarse la pelea entre la hija de Olivia Collins y la también periodista Mónica Castañeda, Pati Chapoy en plena emisión de Ventaneando afirmó que nunca existió un comportamiento agresivo o violento contra Olivia y su familiar.

Asimismo, la legendaria conductora de espectáculos puntualizó que su colega reaccionó de tal forma para poder protegerse a sí misma, pues no le pareció que fuera jaloneada por la hija de la actriz.

"Yo nunca tuve una intención de agredir porque si la hubiera tenido, lo hubiera hecho desde el primer contacto físico que esa persona tuvo conmigo y no la tuve", expresó Mónica Castañeda.

"No estoy tratando de justificar mi trabajo porque así sucedieron las cosas, simplemente expongo lo que sucedió", agregó la conductora en el programa de TV Azteca.

Dice Mónica Castañeda que ella pateo la puerta, hija, en este video se ve otra cosa. pic.twitter.com/RYGMQHIi07 — Os (@oswaldomujica) April 13, 2023

Fue tras esta "aclaratoria" que la líder de "Ventaneando" recordó el día en que el exesposo de Olvia Collins, el publicista Silvio García Patto, se puso en comunicación con ella, pues estaba interesado darle información muy sensible relacionada con su expareja.

Pati Chapoy contó que fue a desayunar con la expareja sentimental de la actriz, y en ese encuentro García Patto le entregó un "fajo" de fotografías que mostraban a la amiga de Maribel Guardia en una situación comprometedora.

La periodista externó que el ex de la actriz buscaba que Pati las mostrara en su programa, sin embargo, ella no lo hizo. De igual modo, no ahondo sobre qué clase de fotografías se trataban o el por qué las consideraba como delicadas.

“Fui a desayunar con él (Silvio García Patto) y para mi sorpresa, empezando la plática, sin haber empezado el desayuno, me saca un fajo de fotografías, fotografías muy comprometedoras de Olivia. Vi dos, le devolví el fajo de fotografías y le dije que yo no era la persona que él creía que era yo para publicar ese material y se lo devolví”, detalló la conductora. Pati Chapoy confiesa que ex de Olivia Collins le ofreció fotos comprometedoras de la actriz

Tras la declaración de la periodista, internautas han mostrado curiosidad sobre estas imágenes que hasta el momento no han sido difundidas.

Te puede interesar: Así fue la pelea entre Olivia Collins, su hija y la conductora de Ventaneando, Mónica Castañeda