Belinda confiesa que se mensajea con 'Babo' de Cartel de Santa; esto se escriben

CIUDAD DE MÉXICO.— Belinda no deja de sorprender a sus fans, pues recientemente reveló algunos de sus secretos mejor guardados; lo que nadie imaginó es que la actriz y cantante se escribiera con 'Babo' de Cartel de Santa. La intérprete de "Sapito" dejó ver los mensajes que le mandó el intérprete de "Bombos y Tarolas".

Belinda y 'Babo' de Cartel de Santa se mensajean; la cantante muestra los mensajes

A través de un vídeo publicado por la revista Glamour España, Belinda mostró un poco de lo que hay en su cuenta de Instagram además de las fotos, vídeos e historias que suele publicar.

En el clip, la cantante contó un par de anécdotas detrás de algunas fotos publicadas en su perfil, tras ello la actriz reveló algunas conversaciones que ha tenido con amigos y colegas del medio del espectáculo.

Fue así como de inmediato llamó la atención una plática que sostuvo con el líder de la agrupación Cartel de Santa. La propia Belinda fue quien confesó que se ha mensajeado con el rapero 'Babo'.

Y aunque muchos esperarían que el intérprete de "Todas mueren por mi" le envíe mensaje con el afán de conquistarla, la realidad es otra, pues 'Beli' reveló que con frecuencia el regiomontano suele mandarle sus ideas musicales.

Incluso la intérprete de "Boba niña nice" mostró un vídeo en el que se le ve al integrante de Cartel de Santa interpretándole a la exactriz de Televisa una canción.

"Estoy encontrando una conversación con 'Babo', que espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo. Entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", explicó la actriz de "Bienvenidos a Edén". La cantante mostró uno de los mensajes que el polémico rapero le envió

Belinda destacó que las pláticas que sostiene con Babo de Cartel de Santa son exclusivamente cuestiones musicales, pues tanto él como ella son unos "loquitos de estudio", según como ella autocalificó.

"Conversaciones de estudio, de música, de creativos de loquitos, pero Babo espero que no te enfades", detalló la cantante. Belinda dejó entrever que mantiene una amistad con Babo

Pese a que 'Babo' suele destacar por sus polémicos vídeos musicales o declaraciones controversiales, actualmente es considerado como unos de los raperos mexicanos más escuchados dentro de la industria y su reciente lanzamiento ''Shorty Party'' se encuentra entre lo más escuchado del momento.

