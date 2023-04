Belinda habla sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal; hace una petición

CIUDAD DE MÉXICO.— Belinda ofreció un concierto en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, a su llegada fue interceptada por distintos medios de comunicación que como era de imaginarse, cuestionaron a la actriz y cantante sobre el embarazo de su colega Cazzu y su exprometido Christian Nodal. Para sorpresa de algunos, la intérprete de "Sapito" rompió el silencio y habló del tema.

Belinda habla sobre el embarazo de Cazzu y Christian Nodal; esto fue lo que dijo

La exprotagonista de telenovelas infantiles de Televisa regresó a México luego de estar unos días en España haciendo promoción a la nueva temporada de "Bienvenidos a Edén", serie con la que regresó a la actuación y que se encuentra disponible en Netflix.

Sin embargo, los reporteros se mostraron insistentes en conseguir una declaración de la cantante sobre la noticia de que su colega argentina y su exprometido se convertirá en papás de presuntamente una niña.

Aunque en un principio, Belinda intentó evadir la pregunta de los reporteros, finalmente rompió el silencio y reaccionó de manera tajante.

Sin mencionar el nombre de Cazzu ni mucho menos el de Nodal, la cantante emitió su opinión sobre el embarazo de la trapera, quien se convirtió en la nueva novia del intérprete de "Botella tras botella".

“Un abrazo a todos, un bebé es una gran bendición”, expresó la cantante, sobre el anuncio de que su expareja sentimental y la cantante con quien no tiene ni un año de noviazgo están a la espera de su primer hijo.

No obstante, Belinda aprovechó las cámaras y micrófonos de la prensa para emitir un contundente mensaje dirigido a todos los que esperen tener una declaración sobre lo que opina de lo que sucede en la vida de su exprometido y su nueva novia.

“Les pido por favor y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo no tengo porque hablar de nadie. Deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, puntualizó la intérprete de "En el amor hay que perdonar".

Finalmente, Belinda reiteró que un bebé es una alegría para todos, pero sobre el embarazo de Cazzu es la última vez que hablaría de ello, y una vez más indicó que no volvería a responder a preguntas relacionadas con Christian Nodal.

“Un bebé es una bendición, es una alegría así que por favor ya no voy a responder nada de esto, les deseo lo mejor”, concluyó la actriz.

